https://ria.ru/20221031/kansk-1828005163.html
Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения
Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения - РИА Новости, 31.10.2022
Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения
Подозреваемому в применении физической силы в отношении шестиклассника педагогу из школы Канска в Красноярском крае запретили общаться с потерпевшим и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:33
2022-10-31T09:33
2022-10-31T09:33
происшествия
канск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg
КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Подозреваемому в применении физической силы в отношении шестиклассника педагогу из школы Канска в Красноярском крае запретили общаться с потерпевшим и свидетелями – учениками класса, сообщает объединенная служба судов региона.Ранее прокуратура сообщала о начале проверки по факту инцидента между учителем физкультуры и учеником в школе, где непослушный ученик оказался с царапинами и ушибами шеи. Региональный главк СК РФ сообщал, что 24 октября во время урока физкультуры преподаватель, будучи раздраженным "от непослушания учеников, допустил применение физической силы в отношении учащегося шестого класса, схватив его за шею". Также в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением."Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении учителя физической культуры МБОУ СОШ №5 Канска… По итогам рассмотрения ходатайства учителю запрещено общение с несовершеннолетним потерпевшим, его законным представителем и свидетелями – учениками класса, в котором все произошло, которым может быть известно об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
https://ria.ru/20221031/podzhog-1827996973.html
канск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения
Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска запретили общаться с классом
КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Подозреваемому в применении физической силы в отношении шестиклассника педагогу из школы Канска в Красноярском крае запретили общаться с потерпевшим и свидетелями – учениками класса, сообщает объединенная служба судов региона.
Ранее прокуратура сообщала о начале проверки по факту инцидента между учителем физкультуры и учеником в школе, где непослушный ученик оказался с царапинами и ушибами шеи. Региональный главк СК РФ
сообщал, что 24 октября во время урока физкультуры преподаватель, будучи раздраженным "от непослушания учеников, допустил применение физической силы в отношении учащегося шестого класса, схватив его за шею". Также в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением.
"Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении учителя физической культуры МБОУ СОШ №5 Канска… По итогам рассмотрения ходатайства учителю запрещено общение с несовершеннолетним потерпевшим, его законным представителем и свидетелями – учениками класса, в котором все произошло, которым может быть известно об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.