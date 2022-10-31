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Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения - РИА Новости, 31.10.2022
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Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения
Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения - РИА Новости, 31.10.2022
Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения
Подозреваемому в применении физической силы в отношении шестиклассника педагогу из школы Канска в Красноярском крае запретили общаться с потерпевшим и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:33
2022-10-31T09:33
происшествия
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Подозреваемому в применении физической силы в отношении шестиклассника педагогу из школы Канска в Красноярском крае запретили общаться с потерпевшим и свидетелями – учениками класса, сообщает объединенная служба судов региона.Ранее прокуратура сообщала о начале проверки по факту инцидента между учителем физкультуры и учеником в школе, где непослушный ученик оказался с царапинами и ушибами шеи. Региональный главк СК РФ сообщал, что 24 октября во время урока физкультуры преподаватель, будучи раздраженным "от непослушания учеников, допустил применение физической силы в отношении учащегося шестого класса, схватив его за шею". Также в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением."Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении учителя физической культуры МБОУ СОШ №5 Канска… По итогам рассмотрения ходатайства учителю запрещено общение с несовершеннолетним потерпевшим, его законным представителем и свидетелями – учениками класса, в котором все произошло, которым может быть известно об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
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происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
09:33 31.10.2022
 
Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска избрали меру пресечения

Подозреваемому в рукоприкладстве педагогу из Канска запретили общаться с классом

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Подозреваемому в применении физической силы в отношении шестиклассника педагогу из школы Канска в Красноярском крае запретили общаться с потерпевшим и свидетелями – учениками класса, сообщает объединенная служба судов региона.
Ранее прокуратура сообщала о начале проверки по факту инцидента между учителем физкультуры и учеником в школе, где непослушный ученик оказался с царапинами и ушибами шеи. Региональный главк СК РФ сообщал, что 24 октября во время урока физкультуры преподаватель, будучи раздраженным "от непослушания учеников, допустил применение физической силы в отношении учащегося шестого класса, схватив его за шею". Также в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением.
"Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении учителя физической культуры МБОУ СОШ №5 Канска… По итогам рассмотрения ходатайства учителю запрещено общение с несовершеннолетним потерпевшим, его законным представителем и свидетелями – учениками класса, в котором все произошло, которым может быть известно об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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