https://ria.ru/20221031/kamchatka-1828009235.html

Глава турфирмы, чьи клиенты погибли на Камчатке, останется под стражей

Глава турфирмы, чьи клиенты погибли на Камчатке, останется под стражей - РИА Новости, 31.10.2022

Глава турфирмы, чьи клиенты погибли на Камчатке, останется под стражей

Суд на Камчатке на два месяца продлил срок содержания под стражей директора туристического агентства ООО "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:03

2022-10-31T14:03

2022-10-31T14:03

туризм

туризм

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

туристы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Суд на Камчатке на два месяца продлил срок содержания под стражей директора туристического агентства ООО "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.В ведомстве уточнили, что срок содержания под стражей продлен до 5 января 2023 года.Следователи допросили выживших участников восхождения об обстоятельствах случившегося, проведен обыск и изъятие документации туристического агентства, руководитель компании допрошен. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ.При восхождении на Ключевской вулкан группа туристов из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов новосибирской туристической компании обратилась к спасателям в субботу 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять путешественников погибли при падении с высоты. В последующие дни поступило сообщение о смерти еще четырех человек.

https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html

камчатский край

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туристы