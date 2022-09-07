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Погибшие на Камчатке туристы не заключали договор с турагентством - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/turisty-1815152222.html
Погибшие на Камчатке туристы не заключали договор с турагентством
Погибшие на Камчатке туристы не заключали договор с турагентством - РИА Новости, 07.09.2022
Погибшие на Камчатке туристы не заключали договор с турагентством
Погибшие на Камчатке туристы никаких договоров с туристическим агентством не заключали, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:50
2022-09-07T15:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
туризм
новости - туризм
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Погибшие на Камчатке туристы никаких договоров с туристическим агентством не заключали, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователями в ходе изучения документации турагентства установлено отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг. Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, а впоследствии и сам сайт был заблокирован", - говорится в релизе.Добавляется, что следователи также для установления хронологических подробностей происшествия допросили выживших альпинистов. Что они рассказали, однако, пока не уточняется.Между тем директор новосибирского туристического агентства "Экстрим тайм" Андрей Степанов, арестованный сегодня решением суда, себя виновным не считает.Согласно зачитанным в суде показаниям, он "считает, что никакие [его] действия не могли привести к смерти потерпевших" и он "сделал все, чтобы восхождение группы было безопасным".Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа туристов из семи регионов России в составе 10 человек и двух гидов обратилась за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступило сообщение о смерти еще четырех человек.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. На вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220907/sud-1815130662.html
https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), туризм, новости - туризм, камчатский край, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Происшествия
14:50 07.09.2022 (обновлено: 15:02 07.09.2022)
 
Погибшие на Камчатке туристы не заключали договор с турагентством

СК заявил, что погибшие на Камчатке туристы никаких договоров с турагентством не заключали

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Погибшие на Камчатке туристы никаких договоров с туристическим агентством не заключали, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователями в ходе изучения документации турагентства установлено отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг. Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, а впоследствии и сам сайт был заблокирован", - говорится в релизе.
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Добавляется, что следователи также для установления хронологических подробностей происшествия допросили выживших альпинистов. Что они рассказали, однако, пока не уточняется.
Между тем директор новосибирского туристического агентства "Экстрим тайм" Андрей Степанов, арестованный сегодня решением суда, себя виновным не считает.
Согласно зачитанным в суде показаниям, он "считает, что никакие [его] действия не могли привести к смерти потерпевших" и он "сделал все, чтобы восхождение группы было безопасным".
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Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа туристов из семи регионов России в составе 10 человек и двух гидов обратилась за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступило сообщение о смерти еще четырех человек.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. На вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
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