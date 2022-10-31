https://ria.ru/20221031/kaluga-1828193629.html

Замглавы Калуги получил выговор за неготовность города к первому снегу

Замглавы Калуги получил выговор за неготовность города к первому снегу - РИА Новости, 31.10.2022

Замглавы Калуги получил выговор за неготовность города к первому снегу

Замглавы Калуги получил выговор за неготовность города к первому снегу, что спровоцировало массовые ДТП и пробки, заявил губернатор Калужской области Владислав... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:57

2022-10-31T16:57

2022-10-31T22:21

владислав шапша

дмитрий денисов

калужская область

калуга

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Замглавы Калуги получил выговор за неготовность города к первому снегу, что спровоцировало массовые ДТП и пробки, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Есть такая картина "Опять двойка". Эта та оценка, которой заслуживает реакция на начало зимы управления городского хозяйства Калуги. И уже не первый год, к сожалению. Сегодня резкое понижение температуры и небольшой снег вызвали огромные пробки, аварии на Гагаринском мосту и дамбе. Никаких упреждающих образование гололеда мер принято не было", - написал Шапша в своем Telegram-канале.По его словам, городской голова Дмитрий Денисов уже принес извинения калужанам."Разгильдяйство отдельных руководителей плюс несвоевременная замена шин на зимние некоторыми водителями - результат плачевный… Заму городского головы - начальнику управления горхозяйства объявлен выговор. Уволен мастер, ответственный за вывод техники. Ответственный дежурный по предприятию получил выговор. Уверен, выводы будут сделаны правильные", - проинформировал глава региона.Областное правительство сообщило, что уборка города в связи с выпадением снега обсуждалась на заседании правительства в понедельник. Там городской голова Дмитрий Денисов сказал, что неготовность города к первому снегу и заморозкам - это вина коммунальщиков. В целом же, по его словам, коммунальные службы к зиме готовы, пескосоляная смесь закуплена в необходимом объеме.Глава региона на заседании отметил, что практически все машины, которые в понедельник утром попали в ДТП, были на летней резине.

https://ria.ru/20221031/aeroporty-1828073968.html

https://ria.ru/20221030/moskva-1827853076.html

калужская область

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав шапша, дмитрий денисов, калужская область, калуга, общество