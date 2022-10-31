https://ria.ru/20221031/kaluga-1828076461.html

В Калужской области дерево упало на машину, в которой находились дети

В Калужской области дерево упало на машину, в которой находились дети - РИА Новости, 31.10.2022

В Калужской области дерево упало на машину, в которой находились дети

Медики в Калужской области госпитализировали двоих детей в областную детскую клиническую больницу после того, как сильный ветер повалил дерево на припаркованный РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:56

2022-10-31T12:56

2022-10-31T13:00

происшествия

владислав шапша

калужская область

калуга

боровский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Медики в Калужской области госпитализировали двоих детей в областную детскую клиническую больницу после того, как сильный ветер повалил дерево на припаркованный автомобиль, в котором они находились, сообщило правительство Калужской области.В понедельник прошло заседание областного правительства. По словам министра строительства жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, в минувшие выходные на территории региона прошел шторм."Ветер достигал 15-18 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. Прошло 12 технических нарушений в Малоярославецком, Боровском, Юхновском, Тарусском и Медынском районах. К двум часам ночи в основном электроснабжение было восстановлено. На сегодняшний день работы проводятся только в Боровском районе в Ермолино", - сказал Лежнин.На заседании озвучили, что в Обнинске упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль."В результате травмы различной степени тяжести получили двое детей. В настоящее время они находятся в областной детской клинической больнице, где им оказывается квалифицированная помощь. Организовано консультирование с федеральной клиникой", - информируют власти.Губернатор региона Владислав Шапша поручил предпринять все необходимые меры, чтобы восстановить детям здоровье."Не надо пренебрегать теми предупреждениями, которые МЧС рассылает на наши телефонные номера. Всем такие предупреждения неоднократно приходили. Ветер был очень серьезный, повалило много деревьев. Надо быть осторожнее", - заявил Шапша.По данным прокуратуры Калужской области, пострадавшим детям – два года и шесть лет, инцидент произошел на парковке у торгового центра. Проводится проверка.

https://ria.ru/20221031/arest-1828063856.html

https://ria.ru/20221031/delo-1828052396.html

https://ria.ru/20221031/avtobus-1827997933.html

калужская область

калуга

боровский район

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происшествия, владислав шапша, калужская область, калуга, боровский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)