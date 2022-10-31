Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области дерево упало на машину, в которой находились дети - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/kaluga-1828076461.html
В Калужской области дерево упало на машину, в которой находились дети
В Калужской области дерево упало на машину, в которой находились дети - РИА Новости, 31.10.2022
В Калужской области дерево упало на машину, в которой находились дети
Медики в Калужской области госпитализировали двоих детей в областную детскую клиническую больницу после того, как сильный ветер повалил дерево на припаркованный РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:56
2022-10-31T13:00
происшествия
владислав шапша
калужская область
калуга
боровский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Медики в Калужской области госпитализировали двоих детей в областную детскую клиническую больницу после того, как сильный ветер повалил дерево на припаркованный автомобиль, в котором они находились, сообщило правительство Калужской области.В понедельник прошло заседание областного правительства. По словам министра строительства жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, в минувшие выходные на территории региона прошел шторм."Ветер достигал 15-18 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. Прошло 12 технических нарушений в Малоярославецком, Боровском, Юхновском, Тарусском и Медынском районах. К двум часам ночи в основном электроснабжение было восстановлено. На сегодняшний день работы проводятся только в Боровском районе в Ермолино", - сказал Лежнин.На заседании озвучили, что в Обнинске упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль."В результате травмы различной степени тяжести получили двое детей. В настоящее время они находятся в областной детской клинической больнице, где им оказывается квалифицированная помощь. Организовано консультирование с федеральной клиникой", - информируют власти.Губернатор региона Владислав Шапша поручил предпринять все необходимые меры, чтобы восстановить детям здоровье."Не надо пренебрегать теми предупреждениями, которые МЧС рассылает на наши телефонные номера. Всем такие предупреждения неоднократно приходили. Ветер был очень серьезный, повалило много деревьев. Надо быть осторожнее", - заявил Шапша.По данным прокуратуры Калужской области, пострадавшим детям – два года и шесть лет, инцидент произошел на парковке у торгового центра. Проводится проверка.
https://ria.ru/20221031/arest-1828063856.html
https://ria.ru/20221031/delo-1828052396.html
https://ria.ru/20221031/avtobus-1827997933.html
калужская область
калуга
боровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владислав шапша, калужская область, калуга, боровский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владислав Шапша, Калужская область, Калуга, Боровский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:56 31.10.2022 (обновлено: 13:00 31.10.2022)
 
В Калужской области дерево упало на машину, в которой находились дети

В Обнинске двоих детей госпитализировали после того, как на автомобиль с ними упало дерево

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Медики в Калужской области госпитализировали двоих детей в областную детскую клиническую больницу после того, как сильный ветер повалил дерево на припаркованный автомобиль, в котором они находились, сообщило правительство Калужской области.
В понедельник прошло заседание областного правительства. По словам министра строительства жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, в минувшие выходные на территории региона прошел шторм.
Сотрудник полиции в суде
Вчера, 12:21
В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей
"Ветер достигал 15-18 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. Прошло 12 технических нарушений в Малоярославецком, Боровском, Юхновском, Тарусском и Медынском районах. К двум часам ночи в основном электроснабжение было восстановлено. На сегодняшний день работы проводятся только в Боровском районе в Ермолино", - сказал Лежнин.
На заседании озвучили, что в Обнинске упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль.
"В результате травмы различной степени тяжести получили двое детей. В настоящее время они находятся в областной детской клинической больнице, где им оказывается квалифицированная помощь. Организовано консультирование с федеральной клиникой", - информируют власти.
Губернатор региона Владислав Шапша поручил предпринять все необходимые меры, чтобы восстановить детям здоровье.
Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 11:48
На сибирского депутата, который сбил ребенка и уехал, завели уголовное дело
"Не надо пренебрегать теми предупреждениями, которые МЧС рассылает на наши телефонные номера. Всем такие предупреждения неоднократно приходили. Ветер был очень серьезный, повалило много деревьев. Надо быть осторожнее", - заявил Шапша.
По данным прокуратуры Калужской области, пострадавшим детям – два года и шесть лет, инцидент произошел на парковке у торгового центра. Проводится проверка.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 08:34
На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы
 
ПроисшествияВладислав ШапшаКалужская областьКалугаБоровский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала