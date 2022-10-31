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СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник - РИА Новости, 31.10.2022
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СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник
СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник - РИА Новости, 31.10.2022
СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник
Инцидентов в гуманитарном коридоре в Черном море, действующем в рамках "черноморской зерновой инициативы" сегодня не зафиксировано, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:42
2022-10-31T21:03
черное море
в мире
стамбул
оон
россия
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Инцидентов в гуманитарном коридоре в Черном море, действующем в рамках "черноморской зерновой инициативы" сегодня не зафиксировано, сообщила РИА Новости представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла.В субботу Россия приостановила свое участие в "черноморской инициативе" и заявила, что не может гарантировать безопасность гражданских судов в рамках инициативы."В морском гуманитарном коридоре инцидентов сегодня не зафиксировано. 12 груженых судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты", - указала Палла.
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черное море, в мире, стамбул, оон, россия
Черное море, В мире, Стамбул, ООН, Россия
17:42 31.10.2022 (обновлено: 21:03 31.10.2022)
 
СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник

Представитель СКЦ Палла: инцидентов в гумкоридоре в Черном море в понедельник не было

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСудно с украинским зерном
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Судно с украинским зерном. Архивное фото
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Инцидентов в гуманитарном коридоре в Черном море, действующем в рамках "черноморской зерновой инициативы" сегодня не зафиксировано, сообщила РИА Новости представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла.
В субботу Россия приостановила свое участие в "черноморской инициативе" и заявила, что не может гарантировать безопасность гражданских судов в рамках инициативы.
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"В морском гуманитарном коридоре инцидентов сегодня не зафиксировано. 12 груженых судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты", - указала Палла.
 
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