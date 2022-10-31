https://ria.ru/20221031/intsidenty-1828212984.html

СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник

СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник - РИА Новости, 31.10.2022

СКЦ не зафиксировал инцидентов в гуманитарном коридоре в понедельник

Инцидентов в гуманитарном коридоре в Черном море, действующем в рамках "черноморской зерновой инициативы" сегодня не зафиксировано, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:42

2022-10-31T17:42

2022-10-31T21:03

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ООН, 31 окт – РИА Новости. Инцидентов в гуманитарном коридоре в Черном море, действующем в рамках "черноморской зерновой инициативы" сегодня не зафиксировано, сообщила РИА Новости представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла.В субботу Россия приостановила свое участие в "черноморской инициативе" и заявила, что не может гарантировать безопасность гражданских судов в рамках инициативы."В морском гуманитарном коридоре инцидентов сегодня не зафиксировано. 12 груженых судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты", - указала Палла.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828192083.html

черное море

стамбул

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черное море, в мире, стамбул, оон, россия