https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828080740.html

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента - РИА Новости, 31.10.2022

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:07

2022-10-31T13:07

2022-10-31T13:16

экономика

евростат

евросоюз

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 10,2%.Таким образом, предварительный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,1% годовых.Только за октябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, выросли на 1,5%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 5% с 4,8% месяцем ранее.Самая высокая годовая инфляция по итогам октября была зафиксирована в Эстонии (22,4%), Латвии (21,8%) и Литве (22%), самая низкая - во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%).

https://ria.ru/20221031/restorany-1828001780.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, евростат, евросоюз