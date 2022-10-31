https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828080740.html
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента - РИА Новости, 31.10.2022
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:07
2022-10-31T13:07
2022-10-31T13:16
экономика
евростат
евросоюз
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 10,2%.Таким образом, предварительный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,1% годовых.Только за октябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, выросли на 1,5%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 5% с 4,8% месяцем ранее.Самая высокая годовая инфляция по итогам октября была зафиксирована в Эстонии (22,4%), Латвии (21,8%) и Литве (22%), самая низкая - во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, евростат, евросоюз
Экономика, Евростат, Евросоюз
13:07 31.10.2022 (обновлено: 13:16 31.10.2022)
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента
Годовая инфляция в еврозоне, предварительно, ускорилась до рекордных 10,7 процента