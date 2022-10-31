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СМИ: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек - РИА Новости, 31.10.2022
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СМИ: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек
СМИ: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек
Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T04:37
2022-10-31T04:41
в мире
гуджарат
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.Ранее телеканал NDTV сообщал о 91 погибшем."На данный момент мы обнаружили 120 тел. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться по мере продолжения поисковой операции", - заявил агентству П. Декавадия, начальник полиции в городе Морби.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде.
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в мире, гуджарат
В мире, Гуджарат
04:37 31.10.2022 (обновлено: 04:41 31.10.2022)
 
СМИ: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек

AFP: число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120 человек

© AP Photo / Rajesh AmbaliyaОбрушение моста в Индии
Обрушение моста в Индии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Rajesh Ambaliya
Обрушение моста в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал NDTV сообщал о 91 погибшем.
"На данный момент мы обнаружили 120 тел. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться по мере продолжения поисковой операции", - заявил агентству П. Декавадия, начальник полиции в городе Морби.
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде.
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 20:23В мире
Количество погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек
 
В миреГуджарат
 
 
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