https://ria.ru/20221031/indiya-1827988397.html

СМИ: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек

СМИ: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек - РИА Новости, 31.10.2022

СМИ: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек

Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T04:37

2022-10-31T04:37

2022-10-31T04:41

в мире

гуджарат

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.Ранее телеканал NDTV сообщал о 91 погибшем."На данный момент мы обнаружили 120 тел. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться по мере продолжения поисковой операции", - заявил агентству П. Декавадия, начальник полиции в городе Морби.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/zhertvy-1827956199.html

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в мире, гуджарат