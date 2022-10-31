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Huawei не ушел из России, а изменил механизм поставок, заявил эксперт - РИА Новости, 31.10.2022
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Huawei не ушел из России, а изменил механизм поставок, заявил эксперт
Huawei не ушел из России, а изменил механизм поставок, заявил эксперт - РИА Новости, 31.10.2022
Huawei не ушел из России, а изменил механизм поставок, заявил эксперт
Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию, она поставляет свой товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, рассказал РИА... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:11
2022-10-31T11:11
экономика
технологии
эльдар муртазин
россия
huawei technologies
mobile research group
китай
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию, она поставляет свой товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Huawei может окончательно покинуть Россию. По словам источника издания, близкого к одному из мобильных операторов, технику компания также в Россию не ввозит. Другой источник газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую."Huawei не покидает Россию. Смарт-компания Huawei поставляет товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, так же как и работает Xiaomi или часть других китайских компаний", - рассказал Муртазин. Он пояснил, что раньше компании делали это напрямую, сейчас они поставляют через посредника."Это не говорит о том, что компания уходит. Более того, под новый год у них распродажи, скидки и прочее по целой номенклатуре товаров. На будущий год, насколько мне известно, планов тоже достаточно много, поэтому говорить о каком-либо уходе, наверное, нельзя", - заключил он.Тем временем ещё в начале июня компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу уже четыре. По словам источника, основная причина закрытия заключалась в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.
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экономика, технологии, эльдар муртазин, россия, huawei technologies, mobile research group, китай
Экономика, Технологии, Эльдар Муртазин, Россия, Huawei Technologies, Mobile Research Group, Китай
11:11 31.10.2022
 
Huawei не ушел из России, а изменил механизм поставок, заявил эксперт

Аналитик Муртазин: Huawei не ушел из России и работает через китайского дистрибьютора

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Huawei в Пекине
Логотип Huawei в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Huawei в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию, она поставляет свой товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Huawei может окончательно покинуть Россию. По словам источника издания, близкого к одному из мобильных операторов, технику компания также в Россию не ввозит. Другой источник газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую.
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"Huawei не покидает Россию. Смарт-компания Huawei поставляет товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, так же как и работает Xiaomi или часть других китайских компаний", - рассказал Муртазин. Он пояснил, что раньше компании делали это напрямую, сейчас они поставляют через посредника.
"Это не говорит о том, что компания уходит. Более того, под новый год у них распродажи, скидки и прочее по целой номенклатуре товаров. На будущий год, насколько мне известно, планов тоже достаточно много, поэтому говорить о каком-либо уходе, наверное, нельзя", - заключил он.
Тем временем ещё в начале июня компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу уже четыре. По словам источника, основная причина закрытия заключалась в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.
 
ЭкономикаТехнологииЭльдар МуртазинРоссияHuawei TechnologiesMobile Research GroupКитай
 
 
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