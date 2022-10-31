https://ria.ru/20221031/huawei-1828038261.html

Huawei не ушел из России, а изменил механизм поставок, заявил эксперт

Huawei не ушел из России, а изменил механизм поставок, заявил эксперт - РИА Новости, 31.10.2022

Huawei не ушел из России, а изменил механизм поставок, заявил эксперт

Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию, она поставляет свой товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, рассказал РИА... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:11

2022-10-31T11:11

2022-10-31T11:11

экономика

технологии

эльдар муртазин

россия

huawei technologies

mobile research group

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию, она поставляет свой товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Huawei может окончательно покинуть Россию. По словам источника издания, близкого к одному из мобильных операторов, технику компания также в Россию не ввозит. Другой источник газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую."Huawei не покидает Россию. Смарт-компания Huawei поставляет товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, так же как и работает Xiaomi или часть других китайских компаний", - рассказал Муртазин. Он пояснил, что раньше компании делали это напрямую, сейчас они поставляют через посредника."Это не говорит о том, что компания уходит. Более того, под новый год у них распродажи, скидки и прочее по целой номенклатуре товаров. На будущий год, насколько мне известно, планов тоже достаточно много, поэтому говорить о каком-либо уходе, наверное, нельзя", - заключил он.Тем временем ещё в начале июня компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу уже четыре. По словам источника, основная причина закрытия заключалась в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.

https://ria.ru/20221026/ssha-1826796644.html

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экономика, технологии, эльдар муртазин, россия, huawei technologies, mobile research group, китай