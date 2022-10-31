https://ria.ru/20221031/gostinitsa-1828086325.html

Под завалами гостиницы в Алчевске остаются мирные жители

Под завалами гостиницы в Алчевске остаются мирные жители - РИА Новости, 31.10.2022

Под завалами гостиницы в Алчевске остаются мирные жители

Мирные жители находятся под завалами после украинского удара по гостинице в городе Алчевск, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:18

2022-10-31T13:18

2022-10-31T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

алчевск

сцкк

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828099540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7635b63115a9fb23452d0c32f40876c.png

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мирные жители находятся под завалами после украинского удара по гостинице в городе Алчевск, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 5.33 украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS, в результате попадания по гостинице "Металлург" под завалами остается мирный житель."По Алчевску был нанесен ракетно-артиллерийский удар из установок РСЗО HIMARS. Ракета попала прямо в здание гостиницы, под завалами находятся мирные жители, в данный момент ведутся спасательные работы", - сказал Киселев в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html

алчевск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Алчевске Следователи СК России фиксируют последствия украинского обстрела Алчевска в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-31T13:18 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, виталий киселев, алчевск, сцкк, луганская народная республика