https://ria.ru/20221031/gostinitsa-1828086325.html
Под завалами гостиницы в Алчевске остаются мирные жители
Под завалами гостиницы в Алчевске остаются мирные жители - РИА Новости, 31.10.2022
Под завалами гостиницы в Алчевске остаются мирные жители
Мирные жители находятся под завалами после украинского удара по гостинице в городе Алчевск, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:18
2022-10-31T13:18
2022-10-31T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
алчевск
сцкк
луганская народная республика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мирные жители находятся под завалами после украинского удара по гостинице в городе Алчевск, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 5.33 украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS, в результате попадания по гостинице "Металлург" под завалами остается мирный житель."По Алчевску был нанесен ракетно-артиллерийский удар из установок РСЗО HIMARS. Ракета попала прямо в здание гостиницы, под завалами находятся мирные жители, в данный момент ведутся спасательные работы", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html
алчевск
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Алчевске
Следователи СК России фиксируют последствия украинского обстрела Алчевска в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости
2022-10-31T13:18
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виталий киселев, алчевск, сцкк, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Алчевск, СЦКК, Луганская Народная Республика
13:18 31.10.2022 (обновлено: 14:01 31.10.2022)
Под завалами гостиницы в Алчевске остаются мирные жители
Под завалами гостиницы в Алчевске, разрушенной ударом ВСУ, остаются мирные жители