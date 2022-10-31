https://ria.ru/20221031/gorod-1827437601.html

Всемирный день городов

Всемирный день городов - РИА Новости, 31.10.2022

Всемирный день городов

Всемирный день городов ежегодно отмечается 31 октября. Памятная дата была провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 27 декабря 2013 года с целью... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T01:32

2022-10-31T01:32

2022-10-31T01:32

справки

всемирный день городов

в мире

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Всемирный день городов ежегодно отмечается 31 октября. Памятная дата была провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 27 декабря 2013 года с целью справедливого и соответствующего потребностям доступа к основным городским услугам как одной из основ устойчивой урбанизации, а, следовательно, и социально-экономического развития в целом.Впервые эта дата отмечалась в 2014 году. Ежегодно этот день отмечается в разных городах и посвящен определенной теме.В 2022 году он пройдет в Шанхае (Китай) под девизом "Действуй на местном уровне, чтобы выйти на глобальный". Урбанизация – это рост городов вследствие перемещения в них населения из сельских районов в поисках лучшей работы, условий жизни и лучшего будущего для своих детей.В 2014 году Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) была инициирована программа "Октябрь в городе" для привлечения внимания к проблемам городов мира.В 2016 году на Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) в Кито (Эквадор) была принята новая программа развития городов.Документ придаст импульс решению проблем, связанных с урбанизацией, на последующие 20 лет. Он является продолжением процесса, начатого с принятием в 2015 году 193 странами-членами ООН Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она включает цель 11 – "Сделать города и населенные пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими и устойчивыми", которая подразумевает обеспечение к этому сроку всеобщего доступа к безопасным, инклюзивным, зеленым и общественным пространствам.В настоящее время в малых и больших городах проживает около 55% населения мира.На начало 2021 года в мире насчитывалось 600 городов миллионников.Ежедневный прирост городского населения в мире составляет 200 тысяч человек.Согласно докладу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (2018), наиболее урбанизированными регионами являются Северная Америка (82% ее населения проживало в городских районах в 2018 году), Латинская Америка и Карибский бассейн (81%), Европа (74%) и Океания (68%). Уровень урбанизации в Азии в настоящее время приближается к 50%. Африка остается в основном сельской, 43% ее населения проживает в городских районах.В настоящее время Токио (Япония) – крупнейший город мира с населением 37 миллионов человек, за ним идут Дели (Индия) с 29 миллионами, Шанхай (Китай) с 26 миллионами. В Мехико (Мексика) и Сан-Паулу (Бразилия) – по 22 миллиона. В Каире (Египет), Мумбаи (Индия), Пекине (Китай) и Дакке (Бангладеш) – по 20 миллионов.Ожидается, что к 2050 году 68% населения мира будет жить в городах. Это составит почти 6,25 миллиарда человек. Более половины из них будут обитателями городских трущоб без доступа к базовым услугам. Вместе на Индию, Китай и Нигерию будет приходиться 35% прогнозируемого роста городского населения мира в период с 2018 по 2050 год. По прогнозам, к 2050 году в Индии будет 416 миллионов городских жителей, в Китае – 255 миллионов, в Нигерии – 189 миллионов.В России численность населения, по данным Росстата на 2021 год, составила 146,2 миллиона человек, доля городского населения – 75%. На 1 января 2022 года число городских жителей составило 108,9 миллиона человек.Согласно прогнозам ООН, численность населения России уменьшится к 2050 году до 132,7 миллиона человек. Число жителей сельской местности в России снизится до 22,1 миллиона человек. Население городов к середине XXI века вырастет до 110,6 миллиона человек. Доля городского населения по стране достигнет 83,3%. В России 16 городов с миллионным населением. По итогам Всероссийской переписи населения (2021) к городам-миллионникам добавились Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. В таких городах проживает 33% населения РФ.В самых крупных городах – Москве (12,6 миллиона) и Санкт-Петербурге (5,3 миллиона) – за 2000-2020 годы был отмечен наибольший абсолютный прирост: 2,5 миллиона и 0,8 миллиона соответственно.По прогнозам, после 2025 года, в Москве будут проживать 12,8 миллионов. При этом город останется самым густонаселенным в Европе.Эксперты ООН отмечают, что урбанизация требует эффективного управления со стороны национальных и местных властей. В настоящее время города занимают менее 2% площади Земли, но на них приходится 80% мирового ВВП и более 70% выбросов углерода. Скорость и масштабы урбанизации влекут за собой трудности в обеспечении городского населения жильем, питанием, транспортом, электроэнергией, услугами здравоохранения, возможные конфликты, насилие и пр.Проблемой является также то, что города производят большую часть отходов и являются основными источниками загрязнения.Вместе с тем, плановая урбанизация увеличивает способность городов генерировать занятость и богатство, способствовать разнообразию и социальной сплоченности между различными классами, культурами, этносами и религиями. Города создают возможности, позволяют наладить связи и взаимодействие, содействуют устойчивому использованию общих ресурсов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день городов, в мире