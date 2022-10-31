https://ria.ru/20221031/google-1828126632.html

Суд поддержал приостановление банкротства российской "дочки" Google

Суд поддержал приостановление банкротства российской "дочки" Google - РИА Новости, 31.10.2022

Суд поддержал приостановление банкротства российской "дочки" Google

Арбитражный суд Московского округа поддержал приостановку исполнения судебного акта, которым в компании ООО "Гугл", российском подразделении Google, по ее... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:52

2022-10-31T14:52

2022-10-31T15:39

москва

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

девятый арбитражный апелляционный суд

санкции в отношении россии

возрождение

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа поддержал приостановку исполнения судебного акта, которым в компании ООО "Гугл", российском подразделении Google, по ее собственному заявлению была введена начальная процедура банкротства – наблюдение.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, окружной суд отклонил кассационные жалобы "Гугла" и арбитражного управляющего Дениса Полийчука на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Апелляционный суд 26 сентября по заявлению Роскомнадзора приостановил исполнение вынесенного 12 сентября определения арбитражного суда Москвы о введении наблюдения до рассмотрения апелляции ведомства на это определение. В пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что жалоба связана с неуплатой американской компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление противоправной информации. Рассмотрение апелляции Роскомнадзора назначено на 21 ноября.В определении суда о введении наблюдения в "Гугле" говорится, что Полийчук, член союза арбитражных управляющих "Возрождение", утвержден временным управляющим должника. При этом при оглашении резолютивной части определения в суде было объявлено, что временным управляющим утверждается Вадим Кедров из Сибирской гильдии антикризисных управляющих.Из материалов дела также следует, что Кедров подавал в суд заявление об исправлении опечатки и ходатайство об ускорении рассмотрения этого заявления. В удовлетворении ходатайства об ускорении ему было отказано, но в соответствующем определении суда он также назван временным управляющим "Гугла". Кедров и Сибирская гильдия антикризисных управляющих и САУ "Возрождение" так же, как и Роскомнадзор, подали апелляции на определение арбитражного суда Москвы о введении наблюдения, но в части утверждения временным управляющим "Гугла" Полийчука. Они будут рассмотрены одновременно с жалобой Роскомнадзора.В определении суда о введении наблюдения указывается, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда работников превышает 271 миллион рублей, по обязательным платежам - около 86 миллионов рублей. Вместе с тем, у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы - на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221027/youtube-1827249185.html

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москва, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), девятый арбитражный апелляционный суд, санкции в отношении россии, возрождение