https://ria.ru/20221031/gololeditsa-1828011035.html

Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.10.2022

Москвичей предупредили о гололедице

Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и ожидаются в Москве в понедельник, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:02

2022-10-31T10:02

2022-10-31T10:02

погода

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151003/87/1510038746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d27072da328ab6983078047891356c0.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и ожидаются в Москве в понедельник, сообщает столичный главк МЧС РФ."По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10.00 до 21.00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Местами гололедица", - говорится в сообщении.В связи с ухудшением погоды в главке порекомендовали, в частности, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам же - избегать внезапных маневров, снизить скорость и не парковать машины рядом с деревьями.

https://ria.ru/20221031/shiny-1827998688.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)