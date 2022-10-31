https://ria.ru/20221031/gololeditsa-1828011035.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.10.2022
Москвичей предупредили о гололедице
Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и ожидаются в Москве в понедельник, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:02
2022-10-31T10:02
2022-10-31T10:02
погода
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и ожидаются в Москве в понедельник, сообщает столичный главк МЧС РФ."По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10.00 до 21.00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Местами гололедица", - говорится в сообщении.В связи с ухудшением погоды в главке порекомендовали, в частности, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам же - избегать внезапных маневров, снизить скорость и не парковать машины рядом с деревьями.
https://ria.ru/20221031/shiny-1827998688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погода, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о гололедице
В МЧС предупредили москвичей о гололедице и сильном ветре в последний день октября