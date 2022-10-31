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Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.10.2022
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Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.10.2022
Москвичей предупредили о гололедице
Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и ожидаются в Москве в понедельник, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:02
2022-10-31T10:02
погода
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и ожидаются в Москве в понедельник, сообщает столичный главк МЧС РФ."По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10.00 до 21.00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Местами гололедица", - говорится в сообщении.В связи с ухудшением погоды в главке порекомендовали, в частности, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам же - избегать внезапных маневров, снизить скорость и не парковать машины рядом с деревьями.
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погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погода, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:02 31.10.2022
 
Москвичей предупредили о гололедице

В МЧС предупредили москвичей о гололедице и сильном ветре в последний день октября

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкУлица Волхонка в Москве
Улица Волхонка в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Улица Волхонка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и ожидаются в Москве в понедельник, сообщает столичный главк МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10.00 до 21.00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Местами гололедица", - говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погоды в главке порекомендовали, в частности, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам же - избегать внезапных маневров, снизить скорость и не парковать машины рядом с деревьями.
Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 08:38
Ретейлеры сообщили о подскочившем спросе на зимние шины в России
 
ПогодаМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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