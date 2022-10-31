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Новый президент Бразилии назвал первоочередную задачу
Новый президент Бразилии назвал первоочередную задачу - РИА Новости, 31.10.2022
Новый президент Бразилии назвал первоочередную задачу
Избранный на период 2023-2027 годов президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал своей первоочередной задачей борьбу с голодом и неравенством,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T04:32
2022-10-31T04:32
2022-10-31T04:32
в мире
луис инасиу лула да силва
бразилия
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МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Избранный на период 2023-2027 годов президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал своей первоочередной задачей борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.Лула да Силва в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - по результатам подсчета 99,97% голосов во втором туре выборов он набирает 50,9% голосов и уже объявлен победителем голосования в Верховном избирательном суде страны.Политик отметил, что правительству необходимо возобновить диалог с законодательной и судебной властью "без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти".По словам Лулы, будущее правительство собирается восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию."Бразилия готова восстановить свою ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, защищая все наши биомы, особенно леса Амазонии. Наше правительство смогло сократить вырубку лесов в Амазонии на 80%. Теперь давайте бороться за нулевую вырубку", - добавил Лула да Силва.
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в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
Новый президент Бразилии назвал первоочередную задачу
Избранный президент Бразилии Лула да Силва назвал первоочередной задачей борьбу с голодом
МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Избранный на период 2023-2027 годов президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал своей первоочередной задачей борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.
"Наше самое неотложное обязательство - снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", - написал политик в своем блоге в Twitter после того, как был объявлен избранным президентом.
Лула да Силва в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - по результатам подсчета 99,97% голосов во втором туре выборов он набирает 50,9% голосов и уже объявлен победителем голосования в Верховном избирательном суде страны.
Политик отметил, что правительству необходимо возобновить диалог с законодательной и судебной властью "без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти".
По словам Лулы, будущее правительство собирается восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию.
"Бразилия готова восстановить свою ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, защищая все наши биомы, особенно леса Амазонии. Наше правительство смогло сократить вырубку лесов в Амазонии на 80%. Теперь давайте бороться за нулевую вырубку", - добавил Лула да Силва.