15:36 31.10.2022 (обновлено: 16:33 31.10.2022)
СМИ: ключевая немецкая государственная система находится на грани краха
Times: пенсионная система Германии находится на грани коллапса из-за нехватки средств
© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.com
Пустой кошелек. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пенсионная система Германии близка к коллапсу из-за нехватки средств, считает обозреватель британской газеты Times Оливер Муди.
"Государственная пенсионная система Германии находится на грани краха, а поскольку продолжительность жизни не прекращает расти, пенсионный возраст в скором времени придется повысить", — отметил журналист.
Автор статьи уточнил, что в Европе 22 процента населения составляют люди старше 65 лет. В ближайшее время ожидается рост этой демографической группы, что приведет к снижению вливаний в систему социального страхования и увеличению выплат.
Немецкие экономисты предупреждали бундестаг, что "щедрая" пенсионная система может обрушиться при отсутствии экономических реформ, но их прогнозы отвергались, подчеркнул публицист.
Президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнер Дулгер предположил, что пенсионная система рухнет в ближайшие пять лет, если властям не удастся остановить тенденцию крупных выплат: согласно законодательству ФРГ, пенсионеры получают 48 процентов от средней заработной платы.
"Сейчас на 100 работников, платящих взносы в пенсионный фонд, — 50 пенсионеров. Через 15 лет их будет уже 70", — обратил внимание Дулгер.
По его мнению, для правительства Германии эта тема считается чем-то вроде табу. Вероятность краха увеличивает сложность реформирования пенсионной системы.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. После подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло на многие сферы экономики. Германия и другие страны ЕС переживают рекордную за десятилетия инфляцию.
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