https://ria.ru/20221031/germaniya-1828155759.html

СМИ: ключевая немецкая государственная система находится на грани краха

СМИ: ключевая немецкая государственная система находится на грани краха - РИА Новости, 31.10.2022

СМИ: ключевая немецкая государственная система находится на грани краха

Пенсионная система Германии близка к коллапсу из-за нехватки средств, считает обозреватель британской газеты Times Оливер Муди. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:36

2022-10-31T15:36

2022-10-31T16:33

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пенсионная система Германии близка к коллапсу из-за нехватки средств, считает обозреватель британской газеты Times Оливер Муди.Автор статьи уточнил, что в Европе 22 процента населения составляют люди старше 65 лет. В ближайшее время ожидается рост этой демографической группы, что приведет к снижению вливаний в систему социального страхования и увеличению выплат.Немецкие экономисты предупреждали бундестаг, что "щедрая" пенсионная система может обрушиться при отсутствии экономических реформ, но их прогнозы отвергались, подчеркнул публицист.Президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнер Дулгер предположил, что пенсионная система рухнет в ближайшие пять лет, если властям не удастся остановить тенденцию крупных выплат: согласно законодательству ФРГ, пенсионеры получают 48 процентов от средней заработной платы.По его мнению, для правительства Германии эта тема считается чем-то вроде табу. Вероятность краха увеличивает сложность реформирования пенсионной системы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. После подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло на многие сферы экономики. Германия и другие страны ЕС переживают рекордную за десятилетия инфляцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/germaniya-1828019557.html

https://ria.ru/20221030/sholts-1827808375.html

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германия, европа, бундестаг германии, экономика, евросоюз, москва, в мире