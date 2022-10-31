https://ria.ru/20221031/gaz-1828288424.html

Путин заявил, что покупатели российского газа есть всегда

Путин заявил, что покупатели российского газа есть всегда - РИА Новости, 31.10.2022

Путин заявил, что покупатели российского газа есть всегда

Покупатели российского газа есть всегда, потребителей много, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:29

2022-10-31T23:29

2022-10-31T23:29

экономика

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

армения

россия

турция

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Покупатели российского газа есть всегда, потребителей много, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб."Покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт очень востребован. Это самый экологически чистый водород и идеальный первичный источник энергии для переходного периода к зеленой энергетике", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи."Я знаю, что потребителей много. И желающих приобрести российский газ тоже много", - добавил он.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221031/khab-1828119230.html

армения

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, армения, россия, турция