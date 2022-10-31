https://ria.ru/20221031/gaz-1828261254.html

Декабрьские фьючерсы на газ упали ниже 1250 долларов за тысячу кубов

Декабрьские фьючерсы на газ упали ниже 1250 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 31.10.2022

Декабрьские фьючерсы на газ упали ниже 1250 долларов за тысячу кубов

Декабрьские фьючерсы на газ в Европе, ставшие в понедельник ближайшими, закрыли торги снижением на 13,1%, ниже 1250 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T20:16

2022-10-31T20:16

2022-10-31T20:23

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Декабрьские фьючерсы на газ в Европе, ставшие в понедельник ближайшими, закрыли торги снижением на 13,1%, ниже 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1414,9 доллара за тысячу кубометров (-1,3%) и вскоре начали наращивать темпы снижения. Ценовой минимум составил 1232 доллара (-14%), максимум - 1417,2 доллара (-1,1%), а цена закрытия - 1245,8 доллара (-13,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1433,3 доллара за тысячу кубометров.В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В октябре цены на ближайшие - ноябрьские - фьючерсы стремительно снижались, опускаясь ниже 950 долларов за тысячу кубометров. В то же время, более поздние, декабрьские и январские, фьючерсы были значительно дороже. Так, если по итогам пятничных торгов расчетная цена газа с поставкой в ноябре составила 1156 долларов, то на декабрьские поставки она сложилась выше 1400 долларов.Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение биржевых цен в Европе относительно прежних максимумов связано с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах - выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.

https://ria.ru/20221031/gaz-1828256023.html

https://ria.ru/20221031/khab-1828119230.html

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экономика, цены на нефть, европа, группа газ, россия, евросоюз, санкции в отношении россии