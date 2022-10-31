https://ria.ru/20221031/gaz-1828175954.html

Декабрьские фьючерсы на газ подешевели более чем на десять процентов

Декабрьские фьючерсы на газ подешевели более чем на десять процентов - РИА Новости, 31.10.2022

Декабрьские фьючерсы на газ подешевели более чем на десять процентов

Декабрьские фьючерсы на газ в Европе, ставшие в понедельник ближайшими на торгах, дешевеют более чем на 10%, ниже 1300 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:17

2022-10-31T16:17

2022-10-31T16:26

экономика

европа

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Декабрьские фьючерсы на газ в Европе, ставшие в понедельник ближайшими на торгах, дешевеют более чем на 10%, ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1414,9 доллара за тысячу кубометров (-1,3%) и вскоре начали наращивать темпы снижения. По состоянию на 16.06 мск цены держатся у 1280,7 доллара (-10,6%) Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1433,3 доллара за тысячу кубометров.В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В октябре цены на ближайшие - ноябрьские - фьючерсы стремительно снижались, опускаясь ниже 950 долларов за тысячу кубометров. В то же время, более поздние, декабрьские и январские, фьючерсы были значительно дороже. Так, если по итогам пятничных торгов расчетная цена газа с поставкой в ноябре составила 1156 долларов, то на декабрьские поставки она сложилась выше 1400 долларов.Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение биржевых цен в Европе относительно прежних максимумов связано с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах - выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.

https://ria.ru/20221030/gaz-1827905861.html

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европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа