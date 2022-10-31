https://ria.ru/20221031/gaz-1828170481.html

В Запорожской области проложили более 70 километров нового газопровода

В Запорожской области проложили более 70 километров нового газопровода - РИА Новости, 31.10.2022

В Запорожской области проложили более 70 километров нового газопровода

В Запорожской области за два месяца проложено свыше 70 километров нового газопровода, сообщил гендиректор предприятия "Мелитопольгаз" Олег Квач. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:04

2022-10-31T16:04

2022-10-31T16:04

жкх

евгений балицкий

запорожская область

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. В Запорожской области за два месяца проложено свыше 70 километров нового газопровода, сообщил гендиректор предприятия "Мелитопольгаз" Олег Квач.Ранее в понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале газоснабжения социальных объектов Мелитополя. Продолжается подача газа и в другие регионы Запорожской области."Магистральные газопроводы были отремонтированы, испытаны, расчетное давление есть. Вновь построенный участок газопровода также соответствует всем последним техническим требованиям. Более 70 км (проложено) за два месяца фактически - со стороны Бердянского района в Мелитопольский район", - сказал Квач журналистам.Он подчеркнул, что ключевые газовые объекты и магистральный газопровод находятся под охраной.

https://ria.ru/20221031/gaz-1827251930.html

запорожская область

мелитополь

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жкх, евгений балицкий, запорожская область, мелитополь