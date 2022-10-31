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В Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу - РИА Новости, 31.10.2022
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В Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу
В Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу - РИА Новости, 31.10.2022
В Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу
Газоснабжение социальных объектов началось в Мелитополе, подача газа в другие регионы Запорожской области продолжается, сообщил врио губернатора области Евгений РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:58
2022-10-31T09:58
евгений балицкий
запорожская область
мелитополь
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Газоснабжение социальных объектов началось в Мелитополе, подача газа в другие регионы Запорожской области продолжается, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий."В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного сектора Мелитополя", - сказал он.Следующие населенные пункты, куда будет подан газ, - Токмак и Энергодар, добавил он. Отопительный сезон в Запорожской области идет по плану.Балицкий выразил благодарность министерству энергетики РФ и местным специалистам, которые в сжатые сроки и в сложных условиях обеспечивают жителей области газом и теплом.Ранее сообщалось, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.
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евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, россия, в мире
Евгений Балицкий, Запорожская область, Мелитополь, Россия, В мире
09:58 31.10.2022
 
В Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу

Врио губернатора Балицкий: в Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Газоснабжение социальных объектов началось в Мелитополе, подача газа в другие регионы Запорожской области продолжается, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
"В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного сектора Мелитополя", - сказал он.
Следующие населенные пункты, куда будет подан газ, - Токмак и Энергодар, добавил он. Отопительный сезон в Запорожской области идет по плану.
Балицкий выразил благодарность министерству энергетики РФ и местным специалистам, которые в сжатые сроки и в сложных условиях обеспечивают жителей области газом и теплом.
Ранее сообщалось, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьМелитопольРоссияВ мире
 
 
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