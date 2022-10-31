https://ria.ru/20221031/gaz-1828010243.html

В Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу

В Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу - РИА Новости, 31.10.2022

В Мелитополе соцобъекты начали подключать к газу

Газоснабжение социальных объектов началось в Мелитополе, подача газа в другие регионы Запорожской области продолжается, сообщил врио губернатора области Евгений РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:58

2022-10-31T09:58

2022-10-31T09:58

евгений балицкий

запорожская область

мелитополь

россия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Газоснабжение социальных объектов началось в Мелитополе, подача газа в другие регионы Запорожской области продолжается, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий."В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного сектора Мелитополя", - сказал он.Следующие населенные пункты, куда будет подан газ, - Токмак и Энергодар, добавил он. Отопительный сезон в Запорожской области идет по плану.Балицкий выразил благодарность министерству энергетики РФ и местным специалистам, которые в сжатые сроки и в сложных условиях обеспечивают жителей области газом и теплом.Ранее сообщалось, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.

https://ria.ru/20221031/gaz-1827251930.html

запорожская область

мелитополь

россия

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Варвара Скокшина

евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, россия, в мире