https://ria.ru/20221031/gaz-1828009775.html

Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа

Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа - РИА Новости, 31.10.2022

Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет, Анкара расценивает Москву как... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:56

2022-10-31T09:56

2022-10-31T09:56

алексей ерхов

турция

россия

анкара (провинция)

в мире

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет, Анкара расценивает Москву как надежного партнера.Россия является основным поставщиком газа в Турцию. Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене и никаких проблем в этом отношении нет."Как мне неоднократно говорили ответственные представители вашей страны, Турция всегда рассматривала Россию как надежного поставщика газа и высоко ценила эту надежность. Мы всегда выполняли свои обязательства перед Турцией, и нет причин сомневаться в том, что мы и впредь будем придерживаться этой принципиальной позиции", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.

https://ria.ru/20221031/gaz-1827251930.html

турция

россия

анкара (провинция)

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Варвара Скокшина

алексей ерхов, турция, россия, анкара (провинция), в мире