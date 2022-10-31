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Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа - РИА Новости, 31.10.2022
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Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа
Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет, Анкара расценивает Москву как... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:56
2022-10-31T09:56
алексей ерхов
турция
россия
анкара (провинция)
в мире
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет, Анкара расценивает Москву как надежного партнера.Россия является основным поставщиком газа в Турцию. Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене и никаких проблем в этом отношении нет."Как мне неоднократно говорили ответственные представители вашей страны, Турция всегда рассматривала Россию как надежного поставщика газа и высоко ценила эту надежность. Мы всегда выполняли свои обязательства перед Турцией, и нет причин сомневаться в том, что мы и впредь будем придерживаться этой принципиальной позиции", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.
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россия
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алексей ерхов, турция, россия, анкара (провинция), в мире
Алексей Ерхов, Турция, Россия, Анкара (провинция), В мире
09:56 31.10.2022
 
Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа

Посол в Турции Ерхов заявил об отсутствии рисков по поставкам российского газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет, Анкара расценивает Москву как надежного партнера.
Россия является основным поставщиком газа в Турцию. Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене и никаких проблем в этом отношении нет.
"Как мне неоднократно говорили ответственные представители вашей страны, Турция всегда рассматривала Россию как надежного поставщика газа и высоко ценила эту надежность. Мы всегда выполняли свои обязательства перед Турцией, и нет причин сомневаться в том, что мы и впредь будем придерживаться этой принципиальной позиции", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 в порту Пригородное - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 08:00
Выбора не осталось. Европа подсела на российский сжиженный газ
 
Алексей ЕрховТурцияРоссияАнкара (провинция)В мире
 
 
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