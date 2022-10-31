https://ria.ru/20221031/gaz-1828009775.html
Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа
Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет, Анкара расценивает Москву как... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:56
2022-10-31T09:56
2022-10-31T09:56
алексей ерхов
турция
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анкара (провинция)
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет, Анкара расценивает Москву как надежного партнера.Россия является основным поставщиком газа в Турцию. Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене и никаких проблем в этом отношении нет."Как мне неоднократно говорили ответственные представители вашей страны, Турция всегда рассматривала Россию как надежного поставщика газа и высоко ценила эту надежность. Мы всегда выполняли свои обязательства перед Турцией, и нет причин сомневаться в том, что мы и впредь будем придерживаться этой принципиальной позиции", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей ерхов, турция, россия, анкара (провинция), в мире
Алексей Ерхов, Турция, Россия, Анкара (провинция), В мире
Посол России в Турции заявил об отсутствии рисков по поставкам газа
Посол в Турции Ерхов заявил об отсутствии рисков по поставкам российского газа