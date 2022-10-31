https://ria.ru/20221031/gaz-1828003411.html
Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, заявил посол
Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022
Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, заявил посол
Потребители не могут отказаться от доступного по цене российского газа, Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:20
2022-10-31T09:20
2022-10-31T09:20
экономика
алексей ерхов
владимир путин
украина
турция
россия
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Потребители не могут отказаться от доступного по цене российского газа, Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам."Лозунг "Прекращения закупок газа у России" превратился в миф. Получается, что потребители не могут отказаться от доступного по цене российского газа. Рынок есть рынок. Посмотрим, что произойдет в будущем. Если правительства европейских государств готовы отказаться от совершенно ошибочной и саморазрушительной политики санкций, это будет лучше для них. Если нет, то избиратели в этих странах заплатят за это высокую цену, и я уверен, что они смогут сделать правильные выводы из этой ситуации. Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.
https://ria.ru/20221031/turtsiya-1827995483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, алексей ерхов, владимир путин, украина, турция, россия
Экономика, Алексей Ерхов, Владимир Путин, Украина, Турция, Россия
Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, заявил посол
Посол Ерхов заявил, что потребители не могут отказаться от доступного российского газа