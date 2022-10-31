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Путин заявил о необходимости гарантий от Киева об отсутствии угрозы судам
Путин заявил о необходимости гарантий от Киева об отсутствии угрозы судам - РИА Новости, 31.10.2022
Путин заявил о необходимости гарантий от Киева об отсутствии угрозы судам
Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках зерновой сделки не будет, ООН должна провести работу с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:54
2022-10-31T23:54
2022-10-31T23:54
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках зерновой сделки не будет, ООН должна провести работу с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что одним из организаторов сделки была ООН, по его словам, она должна провести работу по этому вопросу с Украиной.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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россия, оон, украина, владимир путин, в мире
Россия, ООН, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о необходимости гарантий от Киева об отсутствии угрозы судам
Путин заявил о необходимости гарантий от Киева об отсутствии угрозы судам с зерном