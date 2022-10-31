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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море - РИА Новости, 31.10.2022
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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море - РИА Новости, 31.10.2022
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:49
2022-10-31T23:49
сергей лавров
россия
украина
оон
мевлют чавушоглу
в мире
турция
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий, только при таком условии можно обсуждать возможность возобновления движения судов, сообщили в МИД РФ.В министерстве отметили, что телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся 31 октября, "стороны обсудили ситуацию вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе".Отмечается, что "только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой"."Стороны также согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции", - отметили в МИД РФ.
https://ria.ru/20221031/suda-1828264273.html
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сергей лавров, россия, украина, оон, мевлют чавушоглу, в мире, турция
Сергей Лавров, Россия, Украина, ООН, Мевлют Чавушоглу, В мире, Турция
23:49 31.10.2022
 
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море

Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Киева по зерновому коридору

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий, только при таком условии можно обсуждать возможность возобновления движения судов, сообщили в МИД РФ.
В министерстве отметили, что телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся 31 октября, "стороны обсудили ситуацию вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе".
"В ходе беседы Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой".
"Стороны также согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции", - отметили в МИД РФ.
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 20:42
МО: движение судов по коридору безопасности в Черном море недопустимо
 
Сергей ЛавровРоссияУкраинаООНМевлют ЧавушоглуВ миреТурция
 
 
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