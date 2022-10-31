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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море - РИА Новости, 31.10.2022

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:49

2022-10-31T23:49

2022-10-31T23:49

сергей лавров

россия

украина

оон

мевлют чавушоглу

в мире

турция

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий, только при таком условии можно обсуждать возможность возобновления движения судов, сообщили в МИД РФ.В министерстве отметили, что телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся 31 октября, "стороны обсудили ситуацию вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе".Отмечается, что "только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой"."Стороны также согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции", - отметили в МИД РФ.

https://ria.ru/20221031/suda-1828264273.html

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украина

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сергей лавров, россия, украина, оон, мевлют чавушоглу, в мире, турция