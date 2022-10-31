Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг теракта в Черном море
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Киева по зерновому коридору
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий, только при таком условии можно обсуждать возможность возобновления движения судов, сообщили в МИД РФ.
В министерстве отметили, что телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся 31 октября, "стороны обсудили ситуацию вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе".
"В ходе беседы Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой".
"Стороны также согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции", - отметили в МИД РФ.