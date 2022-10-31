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В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага

В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага - РИА Новости, 31.10.2022

В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага

Шестеро минчан задержаны за вывешивание на опоре линии электропередач флага Украины и бело-красно-белого флага (символ белорусской оппозиции- ред.), сообщает... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:37

2022-10-31T13:37

2022-10-31T13:37

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Шестеро минчан задержаны за вывешивание на опоре линии электропередач флага Украины и бело-красно-белого флага (символ белорусской оппозиции- ред.), сообщает пресс-служба белорусского МВД."За протестную акцию задержаны шестеро минчан. В начале октября в Московском районе столицы на опоре линии электропередач неизвестные вывесили полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале ведомства.Как отметили в МВД Белоруссии, по словам фигурантов, решение провести протестную акцию они приняли совместно. Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. "Установлено, что задержанные состояли в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году", - говорится в сообщении.Следователями возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство, информировали в МВД.

https://ria.ru/20221030/provokatsii-1827967625.html

https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, белоруссия, мвд белоруссии