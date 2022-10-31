В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага
В Белоруссии задержали шестерых минчан, вывесивших украинский и бело-красно-белый флаги
© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтомобили МВД и СК Республики Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобили МВД и СК Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Шестеро минчан задержаны за вывешивание на опоре линии электропередач флага Украины и бело-красно-белого флага (символ белорусской оппозиции- ред.), сообщает пресс-служба белорусского МВД.
"За протестную акцию задержаны шестеро минчан. В начале октября в Московском районе столицы на опоре линии электропередач неизвестные вывесили полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в МВД Белоруссии, по словам фигурантов, решение провести протестную акцию они приняли совместно. Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. "Установлено, что задержанные состояли в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году", - говорится в сообщении.
Следователями возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство, информировали в МВД.
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