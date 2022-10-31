Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/flag-1828092727.html
В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага
В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага - РИА Новости, 31.10.2022
В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага
Шестеро минчан задержаны за вывешивание на опоре линии электропередач флага Украины и бело-красно-белого флага (символ белорусской оппозиции- ред.), сообщает... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:37
2022-10-31T13:37
в мире
украина
белоруссия
мвд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733005766_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_4330b2b053e54ae9ccdf1cf581a99c65.jpg
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Шестеро минчан задержаны за вывешивание на опоре линии электропередач флага Украины и бело-красно-белого флага (символ белорусской оппозиции- ред.), сообщает пресс-служба белорусского МВД."За протестную акцию задержаны шестеро минчан. В начале октября в Московском районе столицы на опоре линии электропередач неизвестные вывесили полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале ведомства.Как отметили в МВД Белоруссии, по словам фигурантов, решение провести протестную акцию они приняли совместно. Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. "Установлено, что задержанные состояли в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году", - говорится в сообщении.Следователями возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство, информировали в МВД.
https://ria.ru/20221030/provokatsii-1827967625.html
https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733005766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f265c8859654b43f3d895b1930ef86b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, мвд белоруссии
В мире, Украина, Белоруссия, МВД Белоруссии
13:37 31.10.2022
 
В Белоруссии задержали шесть человек за вывешивание украинского флага

В Белоруссии задержали шестерых минчан, вывесивших украинский и бело-красно-белый флаги

© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтомобили МВД и СК Республики Беларусь
Автомобили МВД и СК Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобили МВД и СК Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Шестеро минчан задержаны за вывешивание на опоре линии электропередач флага Украины и бело-красно-белого флага (символ белорусской оппозиции- ред.), сообщает пресс-служба белорусского МВД.
"За протестную акцию задержаны шестеро минчан. В начале октября в Московском районе столицы на опоре линии электропередач неизвестные вывесили полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале ведомства.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 22:13
В погранкомитете Белоруссии пообещали ответить на украинские провокации
Как отметили в МВД Белоруссии, по словам фигурантов, решение провести протестную акцию они приняли совместно. Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. "Установлено, что задержанные состояли в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году", - говорится в сообщении.
Следователями возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство, информировали в МВД.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 21:11
Лукашенко назвал цель конфликтов на постсоветском пространстве
 
В миреУкраинаБелоруссияМВД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала