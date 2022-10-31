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На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 31.10.2022
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На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества
На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 31.10.2022
На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества
Более 400 тысяч человек на крупнейшем филиппинском острове Лусон остаются без электричества из-за мощного тайфуна Nalgae (местное название - Paeng), который... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:41
2022-10-31T11:14
в мире
филиппины
лусон (остров)
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Более 400 тысяч человек на крупнейшем филиппинском острове Лусон остаются без электричества из-за мощного тайфуна Nalgae (местное название - Paeng), который унес жизни 96 человек, сообщает в понедельник сайт газеты Inquirer.По его данным, всего тайфун вызвал перебои с энергоснабжением для 4 миллионов жителей Филиппин. До сих пор не восстановлена подача электричества в ряд районов, в том числе в Маниле.В частности, по сведениям Inquirer, остановлена теплоэлектростанция компании Quezon Power, частично выведена из строя еще одна ТЭС в Пагбилао. Всего на Филиппинах тайфун повлиял на работу 96 энергетических кооперативов в 56 провинциях, 10 из них полностью не функционируют.Из общего числа погибших, как сообщило интернет-издание Philstar, подтверждена гибель 58 человек, из которых 53 - в автономном регионе Бангсаморо, наиболее пострадавшем от тайфуна. В то же время 69 человек получили ранения, 63 числятся в списках пропавших без вести.Хотя тайфун, как ожидается, покинет Филиппины к концу понедельника, в стране отменили 28 местных авиарейсов, в аэропорту Манилы отмена затронула более 43 тысяч человек. Вылеты самолетов отменены в самые разные направления Филиппин из Манилы и других населенных пунктов.Нынешний тайфун, как сообщают филиппинские синоптики, повлиял на жизнь в 14 провинциях и районах страны. При порывах скорость ветра в центре тайфуна составляет 115 километров в час. Из-за проливных дождей сохраняется опасность наводнений и оползней, которые стали основной причиной гибели людей.
https://ria.ru/20221031/most-1828020780.html
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в мире, филиппины, лусон (остров)
В мире, Филиппины, Лусон (остров)
10:41 31.10.2022 (обновлено: 11:14 31.10.2022)
 
На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества

На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества из-за тайфуна

© AP Photo / Aaron FavilaФилиппины
Филиппины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Более 400 тысяч человек на крупнейшем филиппинском острове Лусон остаются без электричества из-за мощного тайфуна Nalgae (местное название - Paeng), который унес жизни 96 человек, сообщает в понедельник сайт газеты Inquirer.
По его данным, всего тайфун вызвал перебои с энергоснабжением для 4 миллионов жителей Филиппин. До сих пор не восстановлена подача электричества в ряд районов, в том числе в Маниле.
В частности, по сведениям Inquirer, остановлена теплоэлектростанция компании Quezon Power, частично выведена из строя еще одна ТЭС в Пагбилао. Всего на Филиппинах тайфун повлиял на работу 96 энергетических кооперативов в 56 провинциях, 10 из них полностью не функционируют.
Из общего числа погибших, как сообщило интернет-издание Philstar, подтверждена гибель 58 человек, из которых 53 - в автономном регионе Бангсаморо, наиболее пострадавшем от тайфуна. В то же время 69 человек получили ранения, 63 числятся в списках пропавших без вести.
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Хотя тайфун, как ожидается, покинет Филиппины к концу понедельника, в стране отменили 28 местных авиарейсов, в аэропорту Манилы отмена затронула более 43 тысяч человек. Вылеты самолетов отменены в самые разные направления Филиппин из Манилы и других населенных пунктов.
Нынешний тайфун, как сообщают филиппинские синоптики, повлиял на жизнь в 14 провинциях и районах страны. При порывах скорость ветра в центре тайфуна составляет 115 километров в час. Из-за проливных дождей сохраняется опасность наводнений и оползней, которые стали основной причиной гибели людей.
 
В миреФилиппиныЛусон (остров)
 
 
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