https://ria.ru/20221031/filippiny-1828025836.html

На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества

На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 31.10.2022

На Филиппинах более 400 тысяч человек остаются без электричества

Более 400 тысяч человек на крупнейшем филиппинском острове Лусон остаются без электричества из-за мощного тайфуна Nalgae (местное название - Paeng), который... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:41

2022-10-31T10:41

2022-10-31T11:14

в мире

филиппины

лусон (остров)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Более 400 тысяч человек на крупнейшем филиппинском острове Лусон остаются без электричества из-за мощного тайфуна Nalgae (местное название - Paeng), который унес жизни 96 человек, сообщает в понедельник сайт газеты Inquirer.По его данным, всего тайфун вызвал перебои с энергоснабжением для 4 миллионов жителей Филиппин. До сих пор не восстановлена подача электричества в ряд районов, в том числе в Маниле.В частности, по сведениям Inquirer, остановлена теплоэлектростанция компании Quezon Power, частично выведена из строя еще одна ТЭС в Пагбилао. Всего на Филиппинах тайфун повлиял на работу 96 энергетических кооперативов в 56 провинциях, 10 из них полностью не функционируют.Из общего числа погибших, как сообщило интернет-издание Philstar, подтверждена гибель 58 человек, из которых 53 - в автономном регионе Бангсаморо, наиболее пострадавшем от тайфуна. В то же время 69 человек получили ранения, 63 числятся в списках пропавших без вести.Хотя тайфун, как ожидается, покинет Филиппины к концу понедельника, в стране отменили 28 местных авиарейсов, в аэропорту Манилы отмена затронула более 43 тысяч человек. Вылеты самолетов отменены в самые разные направления Филиппин из Манилы и других населенных пунктов.Нынешний тайфун, как сообщают филиппинские синоптики, повлиял на жизнь в 14 провинциях и районах страны. При порывах скорость ветра в центре тайфуна составляет 115 километров в час. Из-за проливных дождей сохраняется опасность наводнений и оползней, которые стали основной причиной гибели людей.

https://ria.ru/20221031/most-1828020780.html

филиппины

лусон (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, филиппины, лусон (остров)