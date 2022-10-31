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Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией - РИА Новости, 31.10.2022
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Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией
Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией - РИА Новости, 31.10.2022
Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией
МВД Эстонии планирует расширить охраняемую зону на границе с Россией с нынешних 10 метров до 300 метров для строительства дополнительных объектов... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:57
2022-10-31T13:57
россия
эстония
в мире
граница
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. МВД Эстонии планирует расширить охраняемую зону на границе с Россией с нынешних 10 метров до 300 метров для строительства дополнительных объектов инфраструктуры, сообщил в понедельник глава отдела пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Янек Мяги.По его словам, необходимость расширения пограничной полосы до 300 метров возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на границе с Россией."Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции", – сказал Мяги порталу государственного телерадиовещания ERR.Он отметил, что при помощи изменения пограничной полосы будет выровнена вся приграничная, извилистая сейчас из-за природных условий зона, и в дальнейшем людям будет проще понять, где запрещено находиться."С нашей точки зрения, важно то, чтобы линия была прямая, так как при зигзагах и изгибах требуется намного больше техники. Кроме того, зона будет четко отмечена, и люди будут понимать, что рядом находится государственная граница и дальше идти нельзя", - добавил Мяги.Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров — по озерам, 176 километров — по рекам.Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, на границе будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 из 135 километрах сухопутной границы. Обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году.
https://ria.ru/20221027/estoniya-1827158819.html
https://ria.ru/20221025/sanktsii-1826767084.html
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россия, эстония, в мире, граница
Россия, Эстония, В мире, Граница
13:57 31.10.2022
 
Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией

Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией до 300 метров

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. МВД Эстонии планирует расширить охраняемую зону на границе с Россией с нынешних 10 метров до 300 метров для строительства дополнительных объектов инфраструктуры, сообщил в понедельник глава отдела пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Янек Мяги.
По его словам, необходимость расширения пограничной полосы до 300 метров возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на границе с Россией.
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Эстония решила досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
"Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции", – сказал Мяги порталу государственного телерадиовещания ERR.
Он отметил, что при помощи изменения пограничной полосы будет выровнена вся приграничная, извилистая сейчас из-за природных условий зона, и в дальнейшем людям будет проще понять, где запрещено находиться.
"С нашей точки зрения, важно то, чтобы линия была прямая, так как при зигзагах и изгибах требуется намного больше техники. Кроме того, зона будет четко отмечена, и люди будут понимать, что рядом находится государственная граница и дальше идти нельзя", - добавил Мяги.
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Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров — по озерам, 176 километров — по рекам.
Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, на границе будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 из 135 километрах сухопутной границы. Обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году.
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