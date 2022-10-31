https://ria.ru/20221031/energodar-1828053593.html
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара - РИА Новости, 31.10.2022
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле промзоны Энергодара днем в понедельник со стороны украинских войск. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:51
2022-10-31T11:51
2022-10-31T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле промзоны Энергодара днем в понедельник со стороны украинских войск."Боевики Зеленского начали обстрел Энергодара. По предварительной информации, уже как минимум три прилёта в районе промзоны", - написал Рогов в своем Telegram-канале.На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.
https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:51 31.10.2022 (обновлено: 11:59 31.10.2022)
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара
Рогов заявил об обстреле украинскими войсками промышленной зоны Энергодара