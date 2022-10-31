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Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/energodar-1828053593.html
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара - РИА Новости, 31.10.2022
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле промзоны Энергодара днем в понедельник со стороны украинских войск. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:51
2022-10-31T11:59
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
россия
запорожская область
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле промзоны Энергодара днем в понедельник со стороны украинских войск."Боевики Зеленского начали обстрел Энергодара. По предварительной информации, уже как минимум три прилёта в районе промзоны", - написал Рогов в своем Telegram-канале.На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.
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энергодар
россия
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
11:51 31.10.2022 (обновлено: 11:59 31.10.2022)
 
Запорожские власти сообщили об обстреле промзоны Энергодара

Рогов заявил об обстреле украинскими войсками промышленной зоны Энергодара

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди на улице города Энергодар
Люди на улице города Энергодар - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Люди на улице города Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле промзоны Энергодара днем в понедельник со стороны украинских войск.
"Боевики Зеленского начали обстрел Энергодара. По предварительной информации, уже как минимум три прилёта в районе промзоны", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:59Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарПроисшествияРоссияЗапорожская областьВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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