https://ria.ru/20221031/ekonomiya-1828056842.html

Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в неразумной экономии электроэнергии

Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в неразумной экономии электроэнергии - РИА Новости, 31.10.2022

Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в неразумной экономии электроэнергии

Мэр молдавской столицы Ион Чебан после решения властей республики отключить уличное освещение раскритиковал их за нецелесообразную экономию электроэнергии и... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:00

2022-10-31T12:00

2022-10-31T12:00

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ион чебан

кишинев

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КИШИНЕВ, 31 окт – РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан после решения властей республики отключить уличное освещение раскритиковал их за нецелесообразную экономию электроэнергии и заявил, что администрация Кишинева "не будет экономить на безопасности и здоровье людей".Молдавия переживает энергетический кризис. На прошлой неделе правительство на основании решения Национальной чрезвычайной комиссии ввело режим жесткой экономии электроэнергии. Например, были определены временные промежутки для отключения уличного освещения в вечернее и ночное время."В других городах не отключали уличное освещение. Только Кишинев погружался во тьму. Меня данная ситуация не может не беспокоить. Центральные власти экономят на безопасности кишиневцев", - заявил Чебан в понедельник в ходе заседания городских служб и управлений.Он отметил, что согласно подсчетам специалистов, отключение на час уличного освещения в Кишиневе принесла экономию лишь 15 тысяч леев (около 775 долларов). "Но у нас нет необходимости экономить эту сумму в городе с населением порядка 1 миллиона человек. Мы не будем экономить на безопасности и здоровье людей", - добавил мэр.Градоначальник распорядился срочно созвать заседание Кишиневской комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы подготовить поправки в более раннее распоряжение центральных властей об отключении уличного освещения.На фоне энергетического кризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции.Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221030/zaderzhannye-1827964015.html

https://ria.ru/20221028/bryussel-1827672884.html

https://ria.ru/20221031/restorany-1828001780.html

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в мире, ион чебан, кишинев, жкх, молдавия