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Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в неразумной экономии электроэнергии - РИА Новости, 31.10.2022
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Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в неразумной экономии электроэнергии
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в неразумной экономии электроэнергии - РИА Новости, 31.10.2022
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в неразумной экономии электроэнергии
Мэр молдавской столицы Ион Чебан после решения властей республики отключить уличное освещение раскритиковал их за нецелесообразную экономию электроэнергии и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:00
2022-10-31T12:00
в мире
ион чебан
кишинев
жкх
молдавия
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КИШИНЕВ, 31 окт – РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан после решения властей республики отключить уличное освещение раскритиковал их за нецелесообразную экономию электроэнергии и заявил, что администрация Кишинева "не будет экономить на безопасности и здоровье людей".Молдавия переживает энергетический кризис. На прошлой неделе правительство на основании решения Национальной чрезвычайной комиссии ввело режим жесткой экономии электроэнергии. Например, были определены временные промежутки для отключения уличного освещения в вечернее и ночное время."В других городах не отключали уличное освещение. Только Кишинев погружался во тьму. Меня данная ситуация не может не беспокоить. Центральные власти экономят на безопасности кишиневцев", - заявил Чебан в понедельник в ходе заседания городских служб и управлений.Он отметил, что согласно подсчетам специалистов, отключение на час уличного освещения в Кишиневе принесла экономию лишь 15 тысяч леев (около 775 долларов). "Но у нас нет необходимости экономить эту сумму в городе с населением порядка 1 миллиона человек. Мы не будем экономить на безопасности и здоровье людей", - добавил мэр.Градоначальник распорядился срочно созвать заседание Кишиневской комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы подготовить поправки в более раннее распоряжение центральных властей об отключении уличного освещения.На фоне энергетического кризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции.Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221030/zaderzhannye-1827964015.html
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в мире, ион чебан, кишинев, жкх, молдавия
В мире, Ион Чебан, Кишинев, ЖКХ, Молдавия
12:00 31.10.2022
 
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в неразумной экономии электроэнергии

Мэр Кишинева Чебан раскритиковал власти Молдавии за неразумную экономию электроэнергии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik
Мэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Кишинева Ион Чебан в студии радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 окт – РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан после решения властей республики отключить уличное освещение раскритиковал их за нецелесообразную экономию электроэнергии и заявил, что администрация Кишинева "не будет экономить на безопасности и здоровье людей".
Молдавия переживает энергетический кризис. На прошлой неделе правительство на основании решения Национальной чрезвычайной комиссии ввело режим жесткой экономии электроэнергии. Например, были определены временные промежутки для отключения уличного освещения в вечернее и ночное время.
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"В других городах не отключали уличное освещение. Только Кишинев погружался во тьму. Меня данная ситуация не может не беспокоить. Центральные власти экономят на безопасности кишиневцев", - заявил Чебан в понедельник в ходе заседания городских служб и управлений.
Он отметил, что согласно подсчетам специалистов, отключение на час уличного освещения в Кишиневе принесла экономию лишь 15 тысяч леев (около 775 долларов). "Но у нас нет необходимости экономить эту сумму в городе с населением порядка 1 миллиона человек. Мы не будем экономить на безопасности и здоровье людей", - добавил мэр.
Градоначальник распорядился срочно созвать заседание Кишиневской комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы подготовить поправки в более раннее распоряжение центральных властей об отключении уличного освещения.
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Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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