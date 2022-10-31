https://ria.ru/20221031/ekonomika-1828107904.html

Российская экономика плавно адаптируется к вызовам, заявил Мишустин

Российская экономика плавно адаптируется к вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2022

Российская экономика плавно адаптируется к вызовам, заявил Мишустин

Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:19

2022-10-31T14:19

2022-10-31T14:44

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно адаптируется к существующим вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год", - сказал глава кабмина РФ на совещании с вице-премьерами.

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россия, экономика, михаил мишустин