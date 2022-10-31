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Российская экономика плавно адаптируется к вызовам, заявил Мишустин
Российская экономика плавно адаптируется к вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2022
Российская экономика плавно адаптируется к вызовам, заявил Мишустин
Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:19
2022-10-31T14:19
2022-10-31T14:44
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно адаптируется к существующим вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год", - сказал глава кабмина РФ на совещании с вице-премьерами.
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
14:19 31.10.2022 (обновлено: 14:44 31.10.2022)
Российская экономика плавно адаптируется к вызовам, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что российская экономика плавно адаптируется к вызовам
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат - экономика плавно адаптируется к существующим вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год", - сказал глава кабмина РФ на совещании с вице-премьерами.