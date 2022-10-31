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Диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке - РИА Новости, 31.10.2022
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Диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке
Диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке - РИА Новости, 31.10.2022
Диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке
Идеальный осенний завтрак должен включать компоненты, которые помогают улучшить настроение, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik она РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T02:10
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общество
россия
татьяна залетова
еда
осень
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Идеальный осенний завтрак должен включать компоненты, которые помогают улучшить настроение, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik она назвала несколько таких продуктов.Осенью качество завтрака зависит не только от соотношения белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, которые входят в его состав. В это время года утренний прием пищи должен доставлять человеку удовольствие, уверена Залетова. По ее словам, блюда, предназначенные для завтрака, следует дополнять продуктами ярких цветов, с насыщенным ароматом и выраженным вкусом.При этом идеальный завтрак не должен приводить к набору лишних килограммов, отметила она. Не стоит злоупотреблять повышающими настроение продуктами и "заедать" негативные эмоции, предупредила диетолог."Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса. Переедание в попытке улучшить психологическое состояние — эта ситуация очень характерна как раз для осеннего и зимнего периода", — добавила Залетова.
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общество, россия, татьяна залетова, еда, осень
Общество, Россия, Татьяна Залетова, Еда, Осень
02:10 31.10.2022
 
Диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке

Диетолог Залетова посоветовала есть на завтрак осенью яркие блюда с выраженным вкусом

© Фото : FreepikЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Freepik
Завтрак. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Идеальный осенний завтрак должен включать компоненты, которые помогают улучшить настроение, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik она назвала несколько таких продуктов.
Осенью качество завтрака зависит не только от соотношения белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, которые входят в его состав. В это время года утренний прием пищи должен доставлять человеку удовольствие, уверена Залетова. По ее словам, блюда, предназначенные для завтрака, следует дополнять продуктами ярких цветов, с насыщенным ароматом и выраженным вкусом.
"Ароматерапия и яркие визуальные образы поднимут вам настроение утром и поддержат нервную систему в рабочем состоянии. Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад. Это даст дополнительный заряд энергии, и вы получите удовольствие, поскольку такая еда стимулирует выработку гормонов счастья", — сказала Залетова.
При этом идеальный завтрак не должен приводить к набору лишних килограммов, отметила она. Не стоит злоупотреблять повышающими настроение продуктами и "заедать" негативные эмоции, предупредила диетолог.
"Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса. Переедание в попытке улучшить психологическое состояние — эта ситуация очень характерна как раз для осеннего и зимнего периода", — добавила Залетова.
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