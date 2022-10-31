https://ria.ru/20221031/eda-1827688625.html

Диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке

Диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке - РИА Новости, 31.10.2022

Диетолог рассказала об идеальном осеннем завтраке

Идеальный осенний завтрак должен включать компоненты, которые помогают улучшить настроение, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik она РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T02:10

2022-10-31T02:10

2022-10-31T02:10

общество

россия

татьяна залетова

еда

осень

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Идеальный осенний завтрак должен включать компоненты, которые помогают улучшить настроение, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik она назвала несколько таких продуктов.Осенью качество завтрака зависит не только от соотношения белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, которые входят в его состав. В это время года утренний прием пищи должен доставлять человеку удовольствие, уверена Залетова. По ее словам, блюда, предназначенные для завтрака, следует дополнять продуктами ярких цветов, с насыщенным ароматом и выраженным вкусом.При этом идеальный завтрак не должен приводить к набору лишних килограммов, отметила она. Не стоит злоупотреблять повышающими настроение продуктами и "заедать" негативные эмоции, предупредила диетолог."Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса. Переедание в попытке улучшить психологическое состояние — эта ситуация очень характерна как раз для осеннего и зимнего периода", — добавила Залетова.

https://ria.ru/20221027/rak-1827064063.html

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общество, россия, татьяна залетова, еда, осень