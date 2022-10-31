https://ria.ru/20221031/dtp-1828023279.html
В Нижегородской области скорая перевернулась из-за пьяного водителя
В Нижегородской области скорая перевернулась из-за пьяного водителя - РИА Новости, 31.10.2022
В Нижегородской области скорая перевернулась из-за пьяного водителя
Пациент и фельдшер госпитализированы после ДТП со скорой помощью, которой управлял пьяный водитель, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:32
2022-10-31T10:32
2022-10-31T10:32
происшествия
авто
россия
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Пациент и фельдшер госпитализированы после ДТП со скорой помощью, которой управлял пьяный водитель, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Предварительно установлено, что вечером в воскресенье в посёлке Ужовка водитель скорой помощи не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием."В результате ДТП пострадали пациент, находившийся в салоне транспорта, и фельдшер. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. По имеющейся на данный момент информации, водитель автомобиля первоначально отказался от помощи врачей. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на месте, результат которого показал, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.На предполагаемого виновника ДТП составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Кроме того, составлен административной протокол по части 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей).
https://ria.ru/20220919/voditel-1817786183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Россия, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижегородской области скорая перевернулась из-за пьяного водителя
В Нижегородской области пьяный водитель скорой съехал в кювет и опрокинул машину
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Пациент и фельдшер госпитализированы после ДТП со скорой помощью, которой управлял пьяный водитель, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Предварительно установлено, что вечером в воскресенье в посёлке Ужовка водитель скорой помощи не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП пострадали пациент, находившийся в салоне транспорта, и фельдшер. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. По имеющейся на данный момент информации, водитель автомобиля первоначально отказался от помощи врачей. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на месте, результат которого показал, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
На предполагаемого виновника ДТП составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Кроме того, составлен административной протокол по части 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей).