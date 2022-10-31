https://ria.ru/20221031/dtp-1828011631.html

На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП

На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП - РИА Новости, 31.10.2022

На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП

Не менее 70 машин стали участниками крупных ДТП на западе Москвы с вечера воскресенья из-за сильного гололеда, пострадали девять человек, в том числе один... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:04

2022-10-31T10:04

2022-10-31T10:04

происшествия

москва

кутузовский проспект

рублевское шоссе

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Не менее 70 машин стали участниками крупных ДТП на западе Москвы с вечера воскресенья из-за сильного гололеда, пострадали девять человек, в том числе один ребенок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По уточненным данным, на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект столкнулись 49 автомашин, пострадали четверо, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что еще одно крупное ДТП произошло на Рублевском шоссе возле Осеннего бульвара – там столкнулись 14 легковушек с тремя пострадавшими.Кроме того, утром в понедельник на западе МКАД произошло ДТП с участием девяти легковых автомашин. По предварительной информации, пострадали два человека.

https://ria.ru/20221029/dtp-1827721337.html

москва

кутузовский проспект

рублевское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, кутузовский проспект, рублевское шоссе