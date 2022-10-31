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На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП - РИА Новости, 31.10.2022
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На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП
На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП - РИА Новости, 31.10.2022
На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП
Не менее 70 машин стали участниками крупных ДТП на западе Москвы с вечера воскресенья из-за сильного гололеда, пострадали девять человек, в том числе один... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:04
2022-10-31T10:04
происшествия
москва
кутузовский проспект
рублевское шоссе
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Не менее 70 машин стали участниками крупных ДТП на западе Москвы с вечера воскресенья из-за сильного гололеда, пострадали девять человек, в том числе один ребенок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По уточненным данным, на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект столкнулись 49 автомашин, пострадали четверо, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что еще одно крупное ДТП произошло на Рублевском шоссе возле Осеннего бульвара – там столкнулись 14 легковушек с тремя пострадавшими.Кроме того, утром в понедельник на западе МКАД произошло ДТП с участием девяти легковых автомашин. По предварительной информации, пострадали два человека.
https://ria.ru/20221029/dtp-1827721337.html
москва
кутузовский проспект
рублевское шоссе
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происшествия, москва, кутузовский проспект, рублевское шоссе
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Рублевское шоссе
10:04 31.10.2022
 
На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП

На западе Москвы не менее 70 машин попали в ДТП из-за гололеда

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Не менее 70 машин стали участниками крупных ДТП на западе Москвы с вечера воскресенья из-за сильного гололеда, пострадали девять человек, в том числе один ребенок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По уточненным данным, на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект столкнулись 49 автомашин, пострадали четверо, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще одно крупное ДТП произошло на Рублевском шоссе возле Осеннего бульвара – там столкнулись 14 легковушек с тремя пострадавшими.
Кроме того, утром в понедельник на западе МКАД произошло ДТП с участием девяти легковых автомашин. По предварительной информации, пострадали два человека.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 10:14
В Кемеровской области произошло смертельное ДТП с грузовиком
 
ПроисшествияМоскваКутузовский проспектРублевское шоссе
 
 
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