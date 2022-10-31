https://ria.ru/20221031/dtp-1827993708.html
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП - РИА Новости, 31.10.2022
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП
Произошло ДТП на внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T07:43
2022-10-31T07:43
2022-10-31T07:43
происшествия
авто
рублевское шоссе
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Произошло ДТП на внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта."На внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе) столкнулись несколько автомобилей", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Движение осложнено и осуществляется по трем полосам из пяти, рекомендуется объезжать участок аварии."На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20221030/postradavshiy-1827972726.html
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происшествия, авто, рублевское шоссе
Происшествия, Авто, Рублевское шоссе
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП
На внутренней стороне 61-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей