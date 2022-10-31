https://ria.ru/20221031/dtp-1827993708.html

На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП

На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП - РИА Новости, 31.10.2022

На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП

Произошло ДТП на внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T07:43

2022-10-31T07:43

2022-10-31T07:43

происшествия

авто

рублевское шоссе

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Произошло ДТП на внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта."На внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе) столкнулись несколько автомобилей", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Движение осложнено и осуществляется по трем полосам из пяти, рекомендуется объезжать участок аварии."На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - добавили в дептрансе.

https://ria.ru/20221030/postradavshiy-1827972726.html

рублевское шоссе

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происшествия, авто, рублевское шоссе