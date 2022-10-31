Рейтинг@Mail.ru
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/dtp-1827993708.html
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП - РИА Новости, 31.10.2022
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП
Произошло ДТП на внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T07:43
2022-10-31T07:43
происшествия
авто
рублевское шоссе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Произошло ДТП на внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта."На внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе) столкнулись несколько автомобилей", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Движение осложнено и осуществляется по трем полосам из пяти, рекомендуется объезжать участок аварии."На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20221030/postradavshiy-1827972726.html
рублевское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, рублевское шоссе
Происшествия, Авто, Рублевское шоссе
07:43 31.10.2022
 
На внутренней стороне 61-го километра МКАД произошло ДТП

На внутренней стороне 61-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Произошло ДТП на внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне 61-го километра МКАД (развязка с Рублевским шоссе) столкнулись несколько автомобилей", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Движение осложнено и осуществляется по трем полосам из пяти, рекомендуется объезжать участок аварии.
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - добавили в дептрансе.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 23:27
На Рублевском шоссе в Москве произошло семь ДТП, пострадал один человек
 
ПроисшествияАвтоРублевское шоссе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала