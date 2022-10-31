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В Новосибирской области водитель сбил шестилетнего мальчика - РИА Новости, 31.10.2022
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В Новосибирской области водитель сбил шестилетнего мальчика
В Новосибирской области водитель сбил шестилетнего мальчика - РИА Новости, 31.10.2022
В Новосибирской области водитель сбил шестилетнего мальчика
Водитель в городе Татарске Новосибирской области при повороте сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив его лежать на дороге, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T00:53
2022-10-31T01:02
происшествия
авто
новосибирская область
татарск
россия
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НОВОСИБИРСК, 31 окт - РИА Новости. Водитель в городе Татарске Новосибирской области при повороте сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив его лежать на дороге, решается вопрос о возбуждении дела, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.По данным главка, ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 30 октября по улице Володарского. В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором Toyota наезжает на ребёнка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и уезжает."Водитель, управляя иномаркой, совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, после чего покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что автомобиль был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель явился в отдел полиции, им оказался 67-летний житель Татарска."Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв. В отношении гражданина​ составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", - сообщили в ГУМВД.Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". По данным некоторых СМИ, водитель оказался директором местного ДРСУ и районным депутатом.Администрация Татарского района в своем Telegram-канале сообщает, что в настоящее время мальчик находится в Татарской Центральной районной больнице в тяжелом, стабильном состоянии. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Ситуацию взял под свой контроль глава района Юрий Вязов.
https://ria.ru/20221030/postradavshiy-1827972726.html
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происшествия, авто, новосибирская область, татарск, россия
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Татарск, Россия
00:53 31.10.2022 (обновлено: 01:02 31.10.2022)
 
В Новосибирской области водитель сбил шестилетнего мальчика

В Новосибирской области водитель сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив его на дороге

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 31 окт - РИА Новости. Водитель в городе Татарске Новосибирской области при повороте сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив его лежать на дороге, решается вопрос о возбуждении дела, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
По данным главка, ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 30 октября по улице Володарского. В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором Toyota наезжает на ребёнка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и уезжает.
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"Водитель, управляя иномаркой, совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, после чего покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что автомобиль был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель явился в отдел полиции, им оказался 67-летний житель Татарска.
"Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв. В отношении гражданина​ составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", - сообщили в ГУМВД.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". По данным некоторых СМИ, водитель оказался директором местного ДРСУ и районным депутатом.
Администрация Татарского района в своем Telegram-канале сообщает, что в настоящее время мальчик находится в Татарской Центральной районной больнице в тяжелом, стабильном состоянии. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Ситуацию взял под свой контроль глава района Юрий Вязов.
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