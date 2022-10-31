https://ria.ru/20221031/dorogi-1828084590.html
В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог
В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог - РИА Новости, 31.10.2022
В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог
Свыше 30 километров автодорог отремонтировали в Якутске в этом году, потрачено почти 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:16
2022-10-31T13:16
2022-10-31T13:16
республика саха (якутия)
жкх
евгений григорьев
общество
якутск
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Свыше 30 километров автодорог отремонтировали в Якутске в этом году, потрачено почти 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев.По словам градоначальника, на мероприятия по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" Якутску в 2022 году выделено порядка 2 миллиардов 800 миллионов рублей. "В этом году ремонтно-строительные работы проводились в городе по 33 объектам, из них 29 дорог ввели в эксплуатацию в текущем году, остальные - переходящие на 2023 год. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 34 километра. В следующем году будет отремонтирован 31 объект", - отметил глава Якутска.Григорьев добавил, что в настоящее время в столице республики завершилось асфальтирование дорог. "В целом, большой пласт работ прошел по капитальному ремонту, связанному с заменой инженерных сетей и так называемой дорожной одежды, когда меняется слабонесущий грунт. На проспекте Ленина глубина такого грунта доходила до 3 метров. Много сделано водоотводных лотков - везде, где позволяет ширина участка под дорогу", - сказал он.Глава города подчеркнул, что по установленным подрядным обязательствам на верхний слой асфальта в Якутске четыре года гарантии, на нижний слой – до восьми лет. "Мы неукоснительно требуем от подрядчиков исполнение гарантийных обязательств. Если возникает сложность, мы выполняем эти работы и сразу взыскиваем затраты, можем внести в реестр недобросовестных подрядчиков", - добавил собеседник агентства.В 2020 году Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог. В 2021 году в городе начались работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей, самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.
https://ria.ru/20221029/yakutiya-1827724019.html
https://ria.ru/20221027/okhota-1827222120.html
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, евгений григорьев, общество, якутск, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), ЖКХ, Евгений Григорьев, Общество, Якутск, Республика Саха (Якутия)
В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог
Григорьев: в Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог
ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Свыше 30 километров автодорог отремонтировали в Якутске в этом году, потрачено почти 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев.
По словам градоначальника, на мероприятия по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" Якутску в 2022 году выделено порядка 2 миллиардов 800 миллионов рублей. "В этом году ремонтно-строительные работы проводились в городе по 33 объектам, из них 29 дорог ввели в эксплуатацию в текущем году, остальные - переходящие на 2023 год. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 34 километра. В следующем году будет отремонтирован 31 объект", - отметил глава Якутска.
Григорьев добавил, что в настоящее время в столице республики завершилось асфальтирование дорог. "В целом, большой пласт работ прошел по капитальному ремонту, связанному с заменой инженерных сетей и так называемой дорожной одежды, когда меняется слабонесущий грунт. На проспекте Ленина глубина такого грунта доходила до 3 метров. Много сделано водоотводных лотков - везде, где позволяет ширина участка под дорогу", - сказал он.
Глава города подчеркнул, что по установленным подрядным обязательствам на верхний слой асфальта в Якутске четыре года гарантии, на нижний слой – до восьми лет. "Мы неукоснительно требуем от подрядчиков исполнение гарантийных обязательств. Если возникает сложность, мы выполняем эти работы и сразу взыскиваем затраты, можем внести в реестр недобросовестных подрядчиков", - добавил собеседник агентства.
В 2020 году Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог. В 2021 году в городе начались работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей, самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.