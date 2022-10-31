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В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог - РИА Новости, 31.10.2022
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В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог
В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог - РИА Новости, 31.10.2022
В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог
Свыше 30 километров автодорог отремонтировали в Якутске в этом году, потрачено почти 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:16
2022-10-31T13:16
республика саха (якутия)
жкх
евгений григорьев
общество
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Свыше 30 километров автодорог отремонтировали в Якутске в этом году, потрачено почти 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев.По словам градоначальника, на мероприятия по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" Якутску в 2022 году выделено порядка 2 миллиардов 800 миллионов рублей. "В этом году ремонтно-строительные работы проводились в городе по 33 объектам, из них 29 дорог ввели в эксплуатацию в текущем году, остальные - переходящие на 2023 год. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 34 километра. В следующем году будет отремонтирован 31 объект", - отметил глава Якутска.Григорьев добавил, что в настоящее время в столице республики завершилось асфальтирование дорог. "В целом, большой пласт работ прошел по капитальному ремонту, связанному с заменой инженерных сетей и так называемой дорожной одежды, когда меняется слабонесущий грунт. На проспекте Ленина глубина такого грунта доходила до 3 метров. Много сделано водоотводных лотков - везде, где позволяет ширина участка под дорогу", - сказал он.Глава города подчеркнул, что по установленным подрядным обязательствам на верхний слой асфальта в Якутске четыре года гарантии, на нижний слой – до восьми лет. "Мы неукоснительно требуем от подрядчиков исполнение гарантийных обязательств. Если возникает сложность, мы выполняем эти работы и сразу взыскиваем затраты, можем внести в реестр недобросовестных подрядчиков", - добавил собеседник агентства.В 2020 году Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог. В 2021 году в городе начались работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей, самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.
https://ria.ru/20221029/yakutiya-1827724019.html
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жкх, евгений григорьев, общество, якутск, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), ЖКХ, Евгений Григорьев, Общество, Якутск, Республика Саха (Якутия)
13:16 31.10.2022
 
В Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог

Григорьев: в Якутске отремонтировали более 30 километров автодорог

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Свыше 30 километров автодорог отремонтировали в Якутске в этом году, потрачено почти 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев.
По словам градоначальника, на мероприятия по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" Якутску в 2022 году выделено порядка 2 миллиардов 800 миллионов рублей. "В этом году ремонтно-строительные работы проводились в городе по 33 объектам, из них 29 дорог ввели в эксплуатацию в текущем году, остальные - переходящие на 2023 год. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 34 километра. В следующем году будет отремонтирован 31 объект", - отметил глава Якутска.
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Григорьев добавил, что в настоящее время в столице республики завершилось асфальтирование дорог. "В целом, большой пласт работ прошел по капитальному ремонту, связанному с заменой инженерных сетей и так называемой дорожной одежды, когда меняется слабонесущий грунт. На проспекте Ленина глубина такого грунта доходила до 3 метров. Много сделано водоотводных лотков - везде, где позволяет ширина участка под дорогу", - сказал он.
Глава города подчеркнул, что по установленным подрядным обязательствам на верхний слой асфальта в Якутске четыре года гарантии, на нижний слой – до восьми лет. "Мы неукоснительно требуем от подрядчиков исполнение гарантийных обязательств. Если возникает сложность, мы выполняем эти работы и сразу взыскиваем затраты, можем внести в реестр недобросовестных подрядчиков", - добавил собеседник агентства.
В 2020 году Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог. В 2021 году в городе начались работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей, самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.
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