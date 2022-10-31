https://ria.ru/20221031/donetsk-1828173665.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска выпустили по трем районам Донецка восемь снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:10

2022-10-31T16:10

2022-10-31T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по трем районам Донецка восемь снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.49 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.28 украинские войска выпустили по Кировскому району три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 15.26 по Киевскому району - два снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221031/obstrel-1828164820.html

https://ria.ru/20221031/donetsk-1828158846.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк