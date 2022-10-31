https://ria.ru/20221031/donetsk-1828158846.html

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ загорелись жилые дома

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ загорелись жилые дома - РИА Новости, 31.10.2022

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ загорелись жилые дома

ВСУ обстреляли центр Донецка, в жилых домах начались пожары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:42

2022-10-31T15:42

2022-10-31T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка, в жилых домах начались пожары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, у одного из домов на улице Щорса (Ворошиловский район) поврежден газопровод.По данным представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее — центр контроля за режимом прекращения огня по Минским соглашениям), украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров. Три из них были направлены в сторону Петровского и Кировского районов, два — по Киевскому.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html

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Жилые дома в центре Донецка после обстрела ВСУ Украинские военные нанесли несколько ударов по центру Донецка, зафиксированы попадания в жилые дома. Корреспондент РИА Новости передает с места. 2022-10-31T15:42 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, донецкая народная республика