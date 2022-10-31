https://ria.ru/20221031/donetsk-1828158846.html
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ загорелись жилые дома
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ загорелись жилые дома - РИА Новости, 31.10.2022
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ загорелись жилые дома
ВСУ обстреляли центр Донецка, в жилых домах начались пожары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:42
2022-10-31T15:42
2022-10-31T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828189957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d300f63f79fed73024873cb1b19b395c.jpg
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка, в жилых домах начались пожары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, у одного из домов на улице Щорса (Ворошиловский район) поврежден газопровод.По данным представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее — центр контроля за режимом прекращения огня по Минским соглашениям), украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров. Три из них были направлены в сторону Петровского и Кировского районов, два — по Киевскому.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828189957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfdfd930596e39196e0ade75c6004fad.jpg
Жилые дома в центре Донецка после обстрела ВСУ
Украинские военные нанесли несколько ударов по центру Донецка, зафиксированы попадания в жилые дома. Корреспондент РИА Новости передает с места.
2022-10-31T15:42
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Донецкая Народная Республика
15:42 31.10.2022 (обновлено: 16:56 31.10.2022)
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ загорелись жилые дома
Кулемзин заявил о возгораниях после украинского обстрела жилых домов в центре Донецка