https://ria.ru/20221031/donetsk-1828153808.html

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:30

2022-10-31T15:30

2022-10-31T15:38

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.12 - н.п. Карловка - г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка были слышны два громких прилёта снарядов. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд.

https://ria.ru/20221031/obstrel-1828072314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк