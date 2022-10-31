https://ria.ru/20221031/donetsk-1828153808.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:30
2022-10-31T15:30
2022-10-31T15:38
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822734444_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_591da39e4cca1d0dc48ba63c29486d96.jpg
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.12 - н.п. Карловка - г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка были слышны два громких прилёта снарядов. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд.
https://ria.ru/20221031/obstrel-1828072314.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822734444_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_edf1d3bf4ac34596ff800712b5f4301d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
15:30 31.10.2022 (обновлено: 15:38 31.10.2022)
Украинские войска обстреляли центр Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО