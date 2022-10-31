Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/donetsk-1828153808.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:30
2022-10-31T15:38
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822734444_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_591da39e4cca1d0dc48ba63c29486d96.jpg
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.12 - н.п. Карловка - г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка были слышны два громких прилёта снарядов. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд.
https://ria.ru/20221031/obstrel-1828072314.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822734444_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_edf1d3bf4ac34596ff800712b5f4301d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
15:30 31.10.2022 (обновлено: 15:38 31.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли центр Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОкно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате обстрела
Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.12 - н.п. Карловка - г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка были слышны два громких прилёта снарядов. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд.
Разрушенное здание бывшей Менжинской больницы в городе Первомайск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала