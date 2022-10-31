https://ria.ru/20221031/donbass-1828070055.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска в понедельник выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:36

2022-10-31T12:36

2022-10-31T12:36

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

ясиноватая

стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.43 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.23 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.27 мск по Горловке - четыре снаряда натовским калибром 155 миллиметров, а в 11.59 мск по Ясиноватой - три 152-миллиметровых снаряда.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221031/donbass-1828002099.html

https://ria.ru/20221031/donbass-1828003219.html

донецк

горловка

ясиноватая

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, ясиноватая, стирол, сцкк, происшествия