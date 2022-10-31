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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/donbass-1828070055.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска в понедельник выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:36
2022-10-31T12:36
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
ясиноватая
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.43 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.23 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.27 мск по Горловке - четыре снаряда натовским калибром 155 миллиметров, а в 11.59 мск по Ясиноватой - три 152-миллиметровых снаряда.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221031/donbass-1828002099.html
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донецк
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донецк, горловка, ясиноватая, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Ясиноватая, Стирол, СЦКК, Происшествия
12:36 31.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 13 снарядов

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.43 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Вчера, 09:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Представительство добавило, что в 11.23 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.27 мск по Горловке - четыре снаряда натовским калибром 155 миллиметров, а в 11.59 мск по Ясиноватой - три 152-миллиметровых снаряда.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаЯсиноватаяСтиролСЦККПроисшествия
 
 
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