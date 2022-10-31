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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/donbass-1828003219.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Озеряновке 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:17
2022-10-31T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Озеряновке 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.32 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Озеряновке четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
https://ria.ru/20221031/donbass-1828002099.html
https://ria.ru/20221031/obstrel-1827989459.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК
09:17 31.10.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Озеряновку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Озеряновке 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.32 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Озеряновке четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦКК
 
 
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