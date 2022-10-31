https://ria.ru/20221031/donbass-1828003219.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Озеряновке 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:17

2022-10-31T09:17

2022-10-31T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Озеряновке 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.32 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Озеряновке четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.

https://ria.ru/20221031/donbass-1828002099.html

https://ria.ru/20221031/obstrel-1827989459.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк