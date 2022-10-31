https://ria.ru/20221031/dolg-1828054854.html

Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях, заявил Лукашенко

Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2022

Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях, заявил Лукашенко

Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:55

2022-10-31T11:55

2022-10-31T11:58

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы, заявил президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко.Одной из тем доклада стал вопрос погашения государственного долга. Глава государства поинтересовался, как складывается ситуация в этой сфере."Особенно в, как мы их называем, недружественных странах, которых сейчас немало? Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались - ради бога. Не созреют - что ж", - цитирует Александра Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

https://ria.ru/20221031/belorussiya-1828046867.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, белоруссия