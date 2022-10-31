https://ria.ru/20221031/dnr-1828056211.html

В ДНР за 256 дней эскалации погибли почти 500 человек

В ДНР за 256 дней эскалации погибли почти 500 человек - РИА Новости, 31.10.2022

В ДНР за 256 дней эскалации погибли почти 500 человек

На территории ДНР за 256 дней эскалации погибли 492 мирных жителя, в том числе 23 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:59

2022-10-31T11:59

2022-10-31T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. На территории ДНР за 256 дней эскалации погибли 492 мирных жителя, в том числе 23 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 256 дней эскалации погибли 492 гражданских лиц, в том числе 23 ребенка. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции) территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По данным представительства ДНР, за указанный период пострадали 3677 мирных жителей, из них 232 дети.Повреждения получили более 8 тысяч жилых домостроений, 1868 объектов гражданской инфраструктуры.За 256 дней эскалации представительство ДНР зафиксировало 11693 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них свыше 11 тысяч - с применением тяжелого вооружения."Всего противником выпущено 81098 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 40 ракет РСЗО "Himars" , 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 10869 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 12182 снаряда калибром 155 миллиметров", - добавило представительство.

https://ria.ru/20221031/poteri-1828030921.html

https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина