https://ria.ru/20221031/dnr-1828003956.html

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:26

2022-10-31T09:26

2022-10-31T09:48

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию (калибром) 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 92 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в ранее освобожденной Кирилловке.Ведомство добавило, что в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 49 обстрелов по территории ДНР.

https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк