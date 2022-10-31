https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html
Военный ДНР рассказал, как сбежал из украинского плена
Военный ДНР рассказал, как сбежал из украинского плена - РИА Новости, 31.10.2022
Военный ДНР рассказал, как сбежал из украинского плена
Военнослужащий из ДНР смог выжить, после того как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею, передает... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T06:21
2022-10-31T06:21
2022-10-31T11:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828021120_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca623515052c5b6cd3321288afc44c29.jpg
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Военнослужащий из ДНР смог выжить, после того как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею, передает корреспондент РИА Новости.По данным следствия, старшина попал в плен в конце марта в Мариуполе. Украинские военные захватили его прямо в городе, когда он приехал навестить своих родителей. Военнослужащего избили битой, сломав ему ребра и левую руку, а затем посадили в помещение без окон на заводе имени Ильича. Пленный провел там несколько дней, после чего к нему пришел украинский военнослужащий Дмитрий Евган и потребовал довезти на своей машине группу диверсантов в ДНР, чтобы взорвать артиллерийский склад. Старшина отказался, после чего украинский военный начал бить его штык-ножом от автомата Калашникова в плечо, спину, шею и голову.О том, как это происходило, бывший пленный показал на следственном эксперименте."Он (украинский военный. — Прим. ред.) стоял чуть левее от меня, первый удар получился сюда (показывает на плечо), второй за воротник. Потом я наклонился, пошел первый сюда удар (показывает на спину), потом сюда удар, третий — в позвоночник. Дальше я упал, лег, пошел удар в шею, потом рядом сверху... Последние два удара были в голову. Когда он бил в голову, я уже лежал на боку", — сказал следователям мужчина.После нападения он двое суток лежал и не двигался, затем украинские военные вынесли его на улицу и бросили на землю за котельной, накрыв покрывалом. Вечером пленный решил сбежать. По данным следствия, он всю ночь полз вдоль помещения цеха, а под утро его снова взяли в плен украинские военные. Его заперли в подвале, не оказав медпомощь. Еще через два дня украинские войска покинули это место, и старшину освободили военнослужащие ДНР.Подозреваемый по делу Дмитрий Евган задержан и признал вину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК ДНР.
https://ria.ru/20221025/sbu-1826419979.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828021120_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d50cf8c4e8349b5aa1bc99ff6b3dcbbe.jpg
Боец из ДНР выжил после многочисленных ножевых ранений. Кадры следственного эксперимента
Военный из ДНР выжил после того, как украинские боевики нанесли ему не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею. В ходе следственного эксперимента пострадавший и обвиняемый представили свои версии случившегося. Также боец из ДНР рассказал о попытке сбежать из плена.
2022-10-31T06:21
true
PT4M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
06:21 31.10.2022 (обновлено: 11:18 31.10.2022)
Военный ДНР рассказал, как сбежал из украинского плена
Военный ДНР сообщил, что сбежал из плена после пыток со стороны украинских военных
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Военнослужащий из ДНР смог выжить, после того как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею, передает корреспондент РИА Новости.
По данным следствия, старшина попал в плен в конце марта в Мариуполе
. Украинские военные захватили его прямо в городе, когда он приехал навестить своих родителей. Военнослужащего избили битой, сломав ему ребра и левую руку, а затем посадили в помещение без окон на заводе имени Ильича. Пленный провел там несколько дней, после чего к нему пришел украинский военнослужащий Дмитрий Евган и потребовал довезти на своей машине группу диверсантов в ДНР
, чтобы взорвать артиллерийский склад. Старшина отказался, после чего украинский военный начал бить его штык-ножом от автомата Калашникова в плечо, спину, шею и голову.
О том, как это происходило, бывший пленный показал на следственном эксперименте.
"Он (украинский военный. — Прим. ред.) стоял чуть левее от меня, первый удар получился сюда (показывает на плечо), второй за воротник. Потом я наклонился, пошел первый сюда удар (показывает на спину), потом сюда удар, третий — в позвоночник. Дальше я упал, лег, пошел удар в шею, потом рядом сверху... Последние два удара были в голову. Когда он бил в голову, я уже лежал на боку", — сказал следователям мужчина.
После нападения он двое суток лежал и не двигался, затем украинские военные вынесли его на улицу и бросили на землю за котельной, накрыв покрывалом. Вечером пленный решил сбежать. По данным следствия, он всю ночь полз вдоль помещения цеха, а под утро его снова взяли в плен украинские военные. Его заперли в подвале, не оказав медпомощь. Еще через два дня украинские войска покинули это место, и старшину освободили военнослужащие ДНР.
Подозреваемый по делу Дмитрий Евган задержан и признал вину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК ДНР.