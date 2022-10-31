https://ria.ru/20221031/dnepropetrovsk-1828007591.html
В Днепропетровской области поврежден объект энергосистемы
В Днепропетровской области поврежден объект энергосистемы - РИА Новости, 31.10.2022
В Днепропетровской области поврежден объект энергосистемы
Власти сообщают о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после утреннего удара. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:46
2022-10-31T09:46
2022-10-31T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
валентин резниченко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти сообщают о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после утреннего удара."Ночь массированных обстрелов. В городе повреждены... линии электропередачи. В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные разрушения. Работают все службы", - сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что последствия удара по объекту энергетической инфраструктуры устанавливаются.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по городу, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, валентин резниченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Валентин Резниченко
В Днепропетровской области поврежден объект энергосистемы
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта энергосистемы после удара
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Власти сообщают
о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после утреннего удара.
"Ночь массированных обстрелов. В городе повреждены... линии электропередачи. В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные разрушения. Работают все службы", - сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что последствия удара по объекту энергетической инфраструктуры устанавливаются.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по городу, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.