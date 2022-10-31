https://ria.ru/20221031/dnepropetrovsk-1828007591.html

В Днепропетровской области поврежден объект энергосистемы

В Днепропетровской области поврежден объект энергосистемы - РИА Новости, 31.10.2022

В Днепропетровской области поврежден объект энергосистемы

Власти сообщают о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после утреннего удара. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:46

2022-10-31T09:46

2022-10-31T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

валентин резниченко

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти сообщают о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после утреннего удара."Ночь массированных обстрелов. В городе повреждены... линии электропередачи. В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные разрушения. Работают все службы", - сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что последствия удара по объекту энергетической инфраструктуры устанавливаются.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по городу, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, украина, валентин резниченко