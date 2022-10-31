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Российский военный сравнил украинских диверсантов с "зомби"
Российский военный сравнил украинских диверсантов с "зомби" - РИА Новости, 31.10.2022
Российский военный сравнил украинских диверсантов с "зомби"
Украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал РИА Новости военнослужащий с... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T04:23
2022-10-31T04:23
2022-10-31T04:29
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Крым".По его словам, недавно была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа, но когда по ним открыли огонь, украинцы повели себя странно."То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что раненые шли дальше и улыбались.Ранее взятые в плен украинские военные рассказывали РИА Новости, что украинские боевики зачастую ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств и могли не спать по двое-трое суток.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/energodar-1827917152.html
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Специальная военная операция на Украине
04:23 31.10.2022 (обновлено: 04:29 31.10.2022)
Российский военный сравнил украинских диверсантов с "зомби"
Военный c позывным "Крым": диверсанты ВСУ под действием препаратов ведут себя как "зомби"
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Крым".
По его словам, недавно была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа, но когда по ним открыли огонь, украинцы повели себя странно.
"То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что раненые шли дальше и улыбались.
Ранее взятые в плен украинские военные рассказывали РИА Новости, что украинские боевики зачастую ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств и могли не спать по двое-трое суток.