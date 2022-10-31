https://ria.ru/20221031/diversanty-1827987893.html

Российский военный сравнил украинских диверсантов с "зомби"

Российский военный сравнил украинских диверсантов с "зомби" - РИА Новости, 31.10.2022

Российский военный сравнил украинских диверсантов с "зомби"

Украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал РИА Новости военнослужащий с... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T04:23

2022-10-31T04:23

2022-10-31T04:29

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Крым".По его словам, недавно была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа, но когда по ним открыли огонь, украинцы повели себя странно."То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что раненые шли дальше и улыбались.Ранее взятые в плен украинские военные рассказывали РИА Новости, что украинские боевики зачастую ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств и могли не спать по двое-трое суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/energodar-1827917152.html

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2022

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