https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html
Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19
Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022
Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19
Случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в клинической больнице №15 имени Филатова в Москве не наблюдали, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:28
2022-10-31T14:28
2022-10-31T14:28
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коронавирус covid-19
валерий вечорко
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в клинической больнице №15 имени Филатова в Москве не наблюдали, сообщил журналистам в понедельник главный врач учреждения Валерий Вечорко."За это время, что работали в ковиде, было рождено 1807 детей именно у матерей с ковидом. Около 6 тысяч матерей было пролечено в роддоме... Могу сказать, что вертикального пути передачи вируса COVID-19 от матери к плоду мы не наблюдали", - сказал Вечорко журналистам.У него уточнили, достоверна ли информация о том, что у таких детей наблюдалось много нарушений. "Нет, не наблюдали", - ответил главврач.Он также напомнил, что вирус влияет на сердечно-сосудистую систему, это фактор, который способствует развитию инсульта.
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий вечорко, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Валерий Вечорко, Здоровье - Общество
Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19
Главврач Вечорко: множественных нарушений у рожденных от матерей с COVID-19 не наблюдается
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в клинической больнице №15 имени Филатова в Москве не наблюдали, сообщил журналистам в понедельник главный врач учреждения Валерий Вечорко.
"За это время, что работали в ковиде, было рождено 1807 детей именно у матерей с ковидом. Около 6 тысяч матерей было пролечено в роддоме... Могу сказать, что вертикального пути передачи вируса COVID-19 от матери к плоду мы не наблюдали", - сказал Вечорко журналистам.
У него уточнили, достоверна ли информация о том, что у таких детей наблюдалось много нарушений. "Нет, не наблюдали", - ответил главврач.
Он также напомнил, что вирус влияет на сердечно-сосудистую систему, это фактор, который способствует развитию инсульта.