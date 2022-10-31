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Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022
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Распространение коронавируса
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Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19
Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022
Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19
Случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в клинической больнице №15 имени Филатова в Москве не наблюдали, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:28
2022-10-31T14:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий вечорко
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в клинической больнице №15 имени Филатова в Москве не наблюдали, сообщил журналистам в понедельник главный врач учреждения Валерий Вечорко."За это время, что работали в ковиде, было рождено 1807 детей именно у матерей с ковидом. Около 6 тысяч матерей было пролечено в роддоме... Могу сказать, что вертикального пути передачи вируса COVID-19 от матери к плоду мы не наблюдали", - сказал Вечорко журналистам.У него уточнили, достоверна ли информация о том, что у таких детей наблюдалось много нарушений. "Нет, не наблюдали", - ответил главврач.Он также напомнил, что вирус влияет на сердечно-сосудистую систему, это фактор, который способствует развитию инсульта.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий вечорко, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Валерий Вечорко, Здоровье - Общество
14:28 31.10.2022
 
Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19

Главврач Вечорко: множественных нарушений у рожденных от матерей с COVID-19 не наблюдается

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкНоворожденный и акушер
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Новорожденный и акушер. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в клинической больнице №15 имени Филатова в Москве не наблюдали, сообщил журналистам в понедельник главный врач учреждения Валерий Вечорко.
"За это время, что работали в ковиде, было рождено 1807 детей именно у матерей с ковидом. Около 6 тысяч матерей было пролечено в роддоме... Могу сказать, что вертикального пути передачи вируса COVID-19 от матери к плоду мы не наблюдали", - сказал Вечорко журналистам.
У него уточнили, достоверна ли информация о том, что у таких детей наблюдалось много нарушений. "Нет, не наблюдали", - ответил главврач.
Он также напомнил, что вирус влияет на сердечно-сосудистую систему, это фактор, который способствует развитию инсульта.
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