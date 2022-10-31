https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html

Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19

Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022

Врач рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19

Случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в клинической больнице №15 имени Филатова в Москве не наблюдали, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:28

2022-10-31T14:28

2022-10-31T14:28

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валерий вечорко

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в клинической больнице №15 имени Филатова в Москве не наблюдали, сообщил журналистам в понедельник главный врач учреждения Валерий Вечорко."За это время, что работали в ковиде, было рождено 1807 детей именно у матерей с ковидом. Около 6 тысяч матерей было пролечено в роддоме... Могу сказать, что вертикального пути передачи вируса COVID-19 от матери к плоду мы не наблюдали", - сказал Вечорко журналистам.У него уточнили, достоверна ли информация о том, что у таких детей наблюдалось много нарушений. "Нет, не наблюдали", - ответил главврач.Он также напомнил, что вирус влияет на сердечно-сосудистую систему, это фактор, который способствует развитию инсульта.

https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий вечорко, здоровье - общество