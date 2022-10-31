https://ria.ru/20221031/deputat-1827992158.html

"Единая Россия" с позором исключит из партии депутата, сбившего ребенка

"Единая Россия" с позором исключит из партии депутата, сбившего ребенка - РИА Новости, 31.10.2022

"Единая Россия" с позором исключит из партии депутата, сбившего ребенка

Депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребенка на машине и уехавшего с места ДТП, исключат из "Единой России", приводит... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T07:04

2022-10-31T07:04

2022-10-31T15:33

происшествия

авто

татарский район

новосибирская область

татарск

единая россия

евгений ревенко

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НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. Депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребенка на машине и уехавшего с места ДТП, исключат из "Единой России", приводит слова главы регионального исполкома ЕР Юлии Швец сайт местного отделения партии.Она отметила, что поступок парламентария "не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения". Пострадавшему и его семье окажут всю необходимую помощь.В беседе с РИА Новости ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко подчеркнул, что Мамонтов должен понести "самую суровую ответственность"."Таким людям не то что в партии — в обществе не место. Даже животные так не поступают", — высказался Ревенко.Вечером 30 октября в городе Татарске водитель внедорожника Toyota сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив пострадавшего лежать на дороге. Нарушителем оказался 67-летний Сергей Мамонтов. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время автомобилист сам пришел в отделение полиции. Медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.В отношении Мамонтова завели два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

https://ria.ru/20221007/dtp-1822124621.html

татарский район

новосибирская область

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Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области Депутат "Единой России" Сергей Мамонтов сбил ребенка в Татарске Новосибирской области. Сразу после аварии он вышел из машины, пожал плечами и... уехал. Скорую 6-летнему мальчику вызвали прохожие. СМИ пишут, что у него перелом бедра и черепно-мозговая травма — ребенок находится в стабильном состоянии. По данным ряда изданий, позже Мамонтов сам явился в полицию. 2022-10-31T07:04 true PT1M26S

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происшествия, авто, татарский район, новосибирская область, татарск, единая россия, евгений ревенко