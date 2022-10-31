https://ria.ru/20221031/daugavpils-1828216823.html

Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе

Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе - РИА Новости, 31.10.2022

Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе

Посольство РФ в Латвии возмущено демонтажем мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы", призывает международное сообщество дать оценку варварским выходкам... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:50

2022-10-31T17:50

2022-10-31T18:02

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Латвии возмущено демонтажем мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы", призывает международное сообщество дать оценку варварским выходкам латвийских властей и усилить воздействие на Ригу.В ночь на понедельник латвийские власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилс."С чувством глубокого возмущения восприняли известие о демонтаже мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы". Грубо проигнорировав предписания комитета ООН по правам человека и фактически наплевав на мнение сотен тысяч жителей собственной страны, правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышский этнос от тотального истребления, ровнять с землёй возведённые в их честь мемориальные сооружения", - сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.В посольстве отметили, что "абсолютно нелепо выглядит предъявляемая латвийской стороной мотивировка – памятники, мол, являются символом "российской агрессии на Украине и прославления тоталитарных режимов". "Россия неоднократно выступала с жёсткими публичными оценками этой постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах. Убеждены, что любые попытки оправдать уничтожение памятников неприемлемы. Такому явлению не должно быть места в цивилизованном мире, независимо от веяний политической конъюнктуры", - сообщили в посольстве РФ.Кроме того, "не может не вызывать тревогу и полное потакание партнёров Латвии по Евросоюзу, которые предпочитают закрывать глаза на эту преступную как в юридическом, так и в моральном плане политику Риги", отметили в дипмиссии. "К сожалению, такая пассивность лишь развязывает руки местным националистам, вселяя ложную уверенность в правоте собственных действий. Призываем мировое сообщество, специализированные международные организации и авторитетные правозащитные НПО дать консолидированную оценку этим варварским выходкам латвийской правящей верхушки и усилить воздействие на Ригу", - заявили в посольстве РФ в Латвии.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221011/pamyatnik-1823240482.html

https://ria.ru/20221030/pamyatnik-1827957441.html

https://ria.ru/20221028/pamyatnik-1827685480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, латвия, даугавпилс, в мире