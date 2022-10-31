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Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе - РИА Новости, 31.10.2022
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Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе
Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе - РИА Новости, 31.10.2022
Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе
Посольство РФ в Латвии возмущено демонтажем мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы", призывает международное сообщество дать оценку варварским выходкам... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:50
2022-10-31T18:02
россия
латвия
даугавпилс
в мире
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Латвии возмущено демонтажем мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы", призывает международное сообщество дать оценку варварским выходкам латвийских властей и усилить воздействие на Ригу.В ночь на понедельник латвийские власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилс."С чувством глубокого возмущения восприняли известие о демонтаже мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы". Грубо проигнорировав предписания комитета ООН по правам человека и фактически наплевав на мнение сотен тысяч жителей собственной страны, правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышский этнос от тотального истребления, ровнять с землёй возведённые в их честь мемориальные сооружения", - сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.В посольстве отметили, что "абсолютно нелепо выглядит предъявляемая латвийской стороной мотивировка – памятники, мол, являются символом "российской агрессии на Украине и прославления тоталитарных режимов". "Россия неоднократно выступала с жёсткими публичными оценками этой постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах. Убеждены, что любые попытки оправдать уничтожение памятников неприемлемы. Такому явлению не должно быть места в цивилизованном мире, независимо от веяний политической конъюнктуры", - сообщили в посольстве РФ.Кроме того, "не может не вызывать тревогу и полное потакание партнёров Латвии по Евросоюзу, которые предпочитают закрывать глаза на эту преступную как в юридическом, так и в моральном плане политику Риги", отметили в дипмиссии. "К сожалению, такая пассивность лишь развязывает руки местным националистам, вселяя ложную уверенность в правоте собственных действий. Призываем мировое сообщество, специализированные международные организации и авторитетные правозащитные НПО дать консолидированную оценку этим варварским выходкам латвийской правящей верхушки и усилить воздействие на Ригу", - заявили в посольстве РФ в Латвии.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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россия, латвия, даугавпилс, в мире
Россия, Латвия, Даугавпилс, В мире
17:50 31.10.2022 (обновлено: 18:02 31.10.2022)
 
Посольство России в Латвии возмутилось сносом мемориала в Даугавпилсе

Посольство в Латвии возмутилось сносом мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы"

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства России в Риге
Табличка на здании посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Табличка на здании посольства России в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Латвии возмущено демонтажем мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы", призывает международное сообщество дать оценку варварским выходкам латвийских властей и усилить воздействие на Ригу.
В ночь на понедельник латвийские власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилс.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 21:34
В Киеве снесли памятник Пушкину
"С чувством глубокого возмущения восприняли известие о демонтаже мемориалов в Даугавпилсе и на "Кургане Дружбы". Грубо проигнорировав предписания комитета ООН по правам человека и фактически наплевав на мнение сотен тысяч жителей собственной страны, правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышский этнос от тотального истребления, ровнять с землёй возведённые в их честь мемориальные сооружения", - сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
В посольстве отметили, что "абсолютно нелепо выглядит предъявляемая латвийской стороной мотивировка – памятники, мол, являются символом "российской агрессии на Украине и прославления тоталитарных режимов". "Россия неоднократно выступала с жёсткими публичными оценками этой постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах. Убеждены, что любые попытки оправдать уничтожение памятников неприемлемы. Такому явлению не должно быть места в цивилизованном мире, независимо от веяний политической конъюнктуры", - сообщили в посольстве РФ.
Кроме того, "не может не вызывать тревогу и полное потакание партнёров Латвии по Евросоюзу, которые предпочитают закрывать глаза на эту преступную как в юридическом, так и в моральном плане политику Риги", отметили в дипмиссии. "К сожалению, такая пассивность лишь развязывает руки местным националистам, вселяя ложную уверенность в правоте собственных действий. Призываем мировое сообщество, специализированные международные организации и авторитетные правозащитные НПО дать консолидированную оценку этим варварским выходкам латвийской правящей верхушки и усилить воздействие на Ригу", - заявили в посольстве РФ в Латвии.
Памятник императрице Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 20:58
Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Памятник полководцу Александру Васильевичу Суворову в Измаиле - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 23:09
Горсовет Измаила принял решение о переносе памятника Суворова
 
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